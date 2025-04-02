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В Госдуме удивились словам Вучича о тайных переговорах Путина

Депутат Чепа удивился словам Вучича о тайных переговорах Путина
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Darko Vojinovic/AP

Слова президента Сербии Александра Вучича о тайных переговорах Владимира Путина с «двумя мировыми лидерами» являются непонятными. Об этом в беседе с News.ru заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат указал, что если такие переговоры и были, то Вучич вряд ли обладает о них полноценной информацией.

«Понятия не имею, что имел в виду Вучич, что значат тайные переговоры. <…> Поэтому что такое тайные переговоры, я не очень хорошо понимаю. Вопрос тайны, так обозначим. Я думаю, что Вучич далеко не все знает», — сказал Чепа.

До этого Вучич заявил, что не встречался с президентом России Владимиром Путиным с 2021 года, но знает как минимум о двух мировых лидерах, которые тайно общались с ним. На уточняющий вопрос, были ли это премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, которые в 2024 году встречались с Путиным, Вучич ответил отрицательно.

Ранее в Белом доме заявили о разочаровании Трампа поведением Путина и Зеленского.

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