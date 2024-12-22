Появились кадры встречи Путина и Фицо

Кремль опубликовал кадры с первой с 2016 года личной встречи Путина и Фицо

Опубликованы кадры переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москве. Видео доступно в Telegram-канале Кремля.

На кадрах лидеры двух стран здороваются и обмениваются рукопожатиями. Это первая личная встреча Путина и Фицо с 2016 года.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на переговорах может обсуждаться тема поставок российского газа, однако стоит дождаться их завершения. Он также отметил, что визит Фицо в Москву планировался в течение нескольких дней.

Накануне президент Сербии Александар Вучич заявил, что Фицо планирует отправиться на встречу с президентом России после отказа Украины от транзита газа через свою территорию. По словам сербского лидера, ситуация с поставками весьма сложная.

16 декабря Киев предупредил Братиславу о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что его страна готова рассмотреть возможность транспортировки любого газа, кроме российского.

Ранее депутат Рады назвал позором попытку Зеленского подкупить Фицо.