Путин и Орбан встретились в Москве

Дмитрий Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина, сколько времени займут переговоры Путина и Орбана, ответил:
«Столько, сколько потребуется. Но я думаю, часа два-три как минимум».
Канцлер Германии Олаф Шольц осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Шольц подчеркнул, что Евросоюз осуждает боевые действия на Украине, и заявил, что Киев может рассчитывать на дальнейшую поддержку Германии.
Олаф ШольцFabrizio Bensch/Reuters
❗️ У Путина и Орбана запланирован рабочий ланч с участием делегаций, сообщил ТАСС Дмитрий Песков.
В Еврокомиссии считают, что визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию направлен на снижение напряженности в отношениях с РФ, что не соответствует стратегии ЕС, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Виктор Орбан не проинформировал органы Евросоюза о планах поездки в Москву, сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.
Открытая часть двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завершилась.
Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной, заявил Орбан.
Виктор Орбан назвал встречу с Владимиром Путиным особенной. Президент РФ подчеркнул, что очень рад видеть премьера Венгрии.
❗️ Путин попросил Орбана ознакомить его с позицией Венгрии и ЕС по ситуации на Украине. Глава РФ также добавил, что ознакомит премьер-министра Венгрии с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию.
Владимир Путин заявил, что Виктор Орбан прибыл в Москву, в том числе как председатель Совета ЕС. Президент РФ рассчитывает обсудить с Орбаном в том числе двусторонние отношения.
Путин заявил, что на переговорах с Орбаном планирует обменяться мнениями по украинскому направлению.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начали переговоры в Кремле.
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете Евросоюза, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне визита Орбана в Москву призвала ЕС к «единству». По ее мнению, «только единство и решимость позволят проложить путь» к миру на Украине.
Журналист Павел Зарубин сообщил, что в состав российской делегации на переговорах Путина и Орбана входят глава МИД РФ Сергей Лавров, а также помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Россию с Еврокомиссией, заявил представитель ЕК Эрик Мамер. Он добавил, что поездка Орбана в Москву «подрывает единство ЕС».
⚡️ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину подтвердил, что Владимир Путин 5 июля проведет переговоры в премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам Пескова, Путин и Орбан обсудять в том числе ситуацию на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал мандат Евросоюза на визит в Россию, Брюссель исключает контакты с Москвой, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Глава Евросовета, председателем которого с 1 июля на полгода стала Венгрия, Шарль Мишель ранее также заявил, что у Будапешта нет полномочий взаимодействовать с Россией от лица ЕС.
❗️ Прибывший в Москву Орбан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваси, передает Telex.