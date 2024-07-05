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Политика

Путин и Орбан встретились в Москве

Виктор Орбан и Владимир Путин проводят встречу в Москве

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Григорий Сысоев/РИА Новости
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для продолжения «мирной миссии». По словам его пресс-секретаря Берталана Хаваси, Орбан 5 июля проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, заявив, что Путин и Орбан обсудят в том числе ситуацию на Украине. Ранее венгерский премьер встречался с Владимиром Зеленским в Киеве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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14:15

Дмитрий Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина, сколько времени займут переговоры Путина и Орбана, ответил:

«Столько, сколько потребуется. Но я думаю, часа два-три как минимум».

14:07

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Шольц подчеркнул, что Евросоюз осуждает боевые действия на Украине, и заявил, что Киев может рассчитывать на дальнейшую поддержку Германии.

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Олаф Шольц

Fabrizio Bensch/Reuters
14:04

Путин и Орбан могут при желании пообщаться тет-а-тет, без делегаций — Песков

14:02

❗️ У Путина и Орбана запланирован рабочий ланч с участием делегаций, сообщил ТАСС Дмитрий Песков.

13:57

В Еврокомиссии считают, что визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию направлен на снижение напряженности в отношениях с РФ, что не соответствует стратегии ЕС, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

13:52

Виктор Орбан не проинформировал органы Евросоюза о планах поездки в Москву, сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.

13:45

Открытая часть двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завершилась.

13:44

Владимир Путин выразил сожаление в связи с сильным спадом товарооборота России и Венгрии.

13:41

Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной, заявил Орбан.

13:39

Виктор Орбан назвал встречу с Владимиром Путиным особенной. Президент РФ подчеркнул, что очень рад видеть премьера Венгрии.

13:38

❗️ Путин попросил Орбана ознакомить его с позицией Венгрии и ЕС по ситуации на Украине. Глава РФ также добавил, что ознакомит премьер-министра Венгрии с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию.

13:37

Владимир Путин заявил, что Виктор Орбан прибыл в Москву, в том числе как председатель Совета ЕС. Президент РФ рассчитывает обсудить с Орбаном в том числе двусторонние отношения.

13:36

Путин заявил, что на переговорах с Орбаном планирует обменяться мнениями по украинскому направлению.

13:35

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начали переговоры в Кремле.

13:34

⚡️ Путин встретил премьера Венгрии Орбана в Кремле — РИА Новости

13:33

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете Евросоюза, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

13:30

13:24

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне визита Орбана в Москву призвала ЕС к «единству». По ее мнению, «только единство и решимость позволят проложить путь» к миру на Украине.

13:21

Журналист Павел Зарубин сообщил, что в состав российской делегации на переговорах Путина и Орбана входят глава МИД РФ Сергей Лавров, а также помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

13:18

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Россию с Еврокомиссией, заявил представитель ЕК Эрик Мамер. Он добавил, что поездка Орбана в Москву «подрывает единство ЕС».

13:10

13:02

⚡️ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину подтвердил, что Владимир Путин 5 июля проведет переговоры в премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам Пескова, Путин и Орбан обсудять в том числе ситуацию на Украине.

12:56

Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии» — ТАСС

12:48

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал мандат Евросоюза на визит в Россию, Брюссель исключает контакты с Москвой, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Глава Евросовета, председателем которого с 1 июля на полгода стала Венгрия, Шарль Мишель ранее также заявил, что у Будапешта нет полномочий взаимодействовать с Россией от лица ЕС.

12:43

❗️ Прибывший в Москву Орбан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваси, передает Telex.

12:27

❗️ Орбан прибыл в визитом в Москву — пресс-секретарь премьера

12:25

12:20

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предполагаемой встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского лидера Владимира Путина.

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