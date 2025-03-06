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Путин сделал заявление о Наполеоне после слов Макрона

Путин: некоторые люди забыли, чем закончились нашествия Наполеона
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Люди, которые желают вернуться ко временам нашествия Наполеона Бонапарта, в мире есть, но они забывают, чем закончилось это историческое событие. Об этом на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«До сих пор кому-то неймется, есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — сказал он.

Кроме того, глава государства выразил мнение, что все ошибки врагов и противников России всегда были основаны на недооценке характера русского человека, а также представителей общероссийской культуры.

6 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил высказывания президента Франции Эммануэля Макрона со словами Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта.

5 марта французский президент в своем обращении к нации заявил, что Россия уже на долгие годы стала угрозой для Франции и для всей Европы. По его словам, Москва «нарушает наши границы», чтобы устранять оппонентов, «воздействует на выборы в Румынии и Молдавии», «организует цифровые атаки на наши больницы», а также «пытается манипулировать нашим мнением с помощью лжи, распространяемой в социальных сетях». Макрон отметил, что «за пределами Украины угроза со стороны России существует и касается нас, не зная границ».

Ранее во Франции испугались «немыслимого» союза Путина и Трампа.

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