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Стармер заявил, что не собирается общаться с Путиным

Премьер Британии Стармер заявил, что не будет звонить Путину

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Alastair Grant/AP

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что не будет звонить президенту России Владимиру Путину по примеру федерального канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает телеканал SkyNews.

«С кем говорит канцлер Шольц — это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным», — заявил Стармер.

Британский премьер заявил, что для него основной задачей в ближайшее время станет наращивание объемов военной и финансовой помощи Украине. Стармер добавил, что этот вопрос станет для него приоритетным на предстоящем саммите «Группы двадцати» в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.

До этого французский президент Эммануэль Макрон допустил, что проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

17 ноября польский премьер Дональд Туск после звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту РФ раскритиковал страны Запада за попытку наладить с российскими властями «телефонную дипломатию».

Ранее Шольц объяснил, почему решил позвонить Путину.

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