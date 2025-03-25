«Договоренности лучше не оглашать». Почему скрывают итоги переговоров РФ и США?

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта прошли переговоры между представителями России и США. Встречи двух делегаций продолжались весь день и закончились поздней ночью. По итогам не было выпущено никакого официального заявления, хотя некоторая информация проникала в СМИ, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в общих чертах обрисовал тематику встреч. Почему никаких комментариев на официальном уровне не было сделано и как прошли переговоры — в материале «Газеты.Ru».

В понедельник, 24 марта, прошли переговоры между Россией и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Они продлились более двенадцати часов . Делегации России и США не стали общаться с прессой после переговоров, но опубликовали итоги встречи во вторник, 25 марта.

Российскую сторону за столом переговоров представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. С американской стороны в Эр-Рияд приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон и помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Сенатор Карасин заявил, что делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили серьезные проблемы. Он добавил, что позиции Москвы и Вашингтона не всегда совпадали, но стороны намерены искать формы взаимодействия.

«Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Другой вопрос, что позиции [по Украине] не всегда совпадают, мягко говоря, но будем искать форму взаимодействия», — уточнил глава делегации РФ.

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В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не нужно ждать прорывов в контексте переговоров в Эр-Рияде. Необходимо осознавать, что работа ведется по нескольким направлениям/

«Работа идет за закрытыми дверями. Нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идет по ряду направлений. Это одно из них», — пояснила она.

Главные темы встречи

По итогам переговоров глава МИД России Сергей Лавров дал интервью «Первому каналу», в котором рассказал о контактах России и США в Эр-Рияде. Он подтвердил, что на переговорах обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море .

«Мы <...> за возобновление в форме, более приемлемой для всех, черноморской инициативы. <...> Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — «Газета.Ru»). Нам будут нужны четкие гарантии, и гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренности просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому», — сказал министр.

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Лавров добавил, что европейские страны прямо противоречат позиции администрации президента США Дональда Трампа, в которой говорят о предварительных параметрах урегулирования конфликта на Украине.

«Киевский режим давно бы потерпел поражение без поддержки стран Европы. В поставках оружия особенно лидируют Франция и Британия. Желание Европы нанести стратегическое поражение России уже проходили. Такие планы были у Наполеона и Гитлера», — заявил Лавров.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок – это первый этап на пути к миру. Далее необходимо обсуждение «линий контроля, которые являются фактическими линиями фронта».

«Мы ближе к миру, чем когда-либо... И прогресс будет следующим: у нас есть это прекращение огня по инфраструктуре, которое вступило в силу сразу после телефонного разговора президента Трампа с президентом Путиным на этой неделе, после мы собираемся поговорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю в Черном море», — заявил Уолтц телеканалу CBS News.

А есть ли итоги?

Американская и российская стороны анонсировали официальное заявление по итогам переговоров во вторник, 25 марта, но оно так и не было сделано. Позже зампред оборонного комитета Совета Федерации РФ Владимир Чижов заявил, что совместное заявление по итогам вчерашних переговоров США и РФ в Эр-Рияде не было принято из-за «позиции Украины».

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — сказал Чижов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Газете.Ru», что можно по-разному интерпретировать тот факт, что официальное заявление не состоялось из-за позиции Украины. Однако, по его мнению, этот сигнал означает, что США хотят «давить на Россию».

«Это означает, что нынешняя команда в Белом доме, несмотря на то, что Зеленский откровенно им хамит, будет использовать украинскую карту в переговорах с Россией. Это необходимо, чтобы давить на Москву и пытаться скорректировать нашу позицию в свою пользу», — пояснил депутат.

Он отметил, что переговоры в Эр-Рияде действительно носили технический характер. Об этом свидетельствует и состав участников, и сам этап, на котором находится сегодня переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном.

«Первые шаги для нормализации российско-американских отношений сделаны, но предстоит разобрать образовавшиеся завалы в отношениях. Поэтому те, кто переговаривались в Эр-Рияде, — это люди, имеющие в профессиональном смысле отношение к вопросам дипломатии и к сфере безопасности», — сказал Новиков.

При этом важно понимать, что степень вовлеченности в конфликт России и США отличается, отметил депутат. Он назвал украинский конфликт частью острых внешнеполитических вызовов и угроз для России, а для Штатов это лишь одно из направлений внешней политики.

«Трампу важно завершить украинский конфликт, чтобы заниматься другими, на его взгляд, более перспективными направлениями. Кроме того, Трамп исходит из того, что США немало вкладывались в Украину за последние годы, но состояние, в котором пребывает режим Зеленского, не позволяет рассчитывать на быструю отдачу этих средств. Поэтому стимулирование переговоров о мире – это способ сохранить проамериканский режим, который будет исполнять перед Вашингтоном обязательства. Много разговоров было о природных ресурсах, электроэнергетике, атомной энергетике – это все пути, который прощупывает Трамп», — пояснил Новиков.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что на переговорах в Эр-Рияде сторонам удалось достичь ряд договоренностей. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Я думаю, что многие рабочие моменты были согласованы, раз нам изначально анонсировали официальное заявление. Видимо, после стороны посчитали, что результаты договоренности лучше не оглашать. Не исключено, что это в том числе связано с позицией украинской делегации, которая осталась в Эр-Рияде и провела еще одну встречу с американской делегацией», — сказал депутат.

Чепа не видит ничего удивительного в том, что переговоры между Россией и США продлились более двенадцать часов:

«У нас есть целый комплекс вопросов, которые мы пытались решить и с 2014 года. Это и двусторонние отношения, и Украина, и проблемы с продвижением НАТО на восток. Это огромный пласт вопросов, который за двенадцать часов решить невозможно»

Внутренние проблемы Трампа

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что администрация Трампа в некотором смысле одинока в своем желании как прекратить конфликт на Украине, так и наладить отношения с Россией. По его мнению вся Европа, выступает против, так как им нужно постоянное противостояние с Россией.

«Перед Трампом в рамках переговоров по Украине на первом плане стоят скорее внутренние задачи. Он хочет отделаться от идеи Евроатлантики и побороть своих внутренних врагов. Это крайне сложная задача. Исторически всегда это решалось в ходе гражданских войн. Электорально, демократически, процессуально и в рамках правового поля задачи такого рода не решаются», — сказал Дробницкий.

Политолог считает, что Европа и Киев мира не хотят как раз потому, что конфликт — это единственный способ их существования.

«Если конфликта с Россией не будет, то в НАТО нет никакого смысла. Не будет смысла и в мировом долларовом обращении. Не будет смысла и союзах. Либеральная элита и сама по себе Европа так хорошо жила за счет всего этого. Она получает американские деньги на противостояние с Россией, закупает за эти деньги дешевые китайские товары и энергоресурсы. После распада Советского Союза на оборону перестали что-либо тратить, все шло на социальное развитие. Уровень жизни в Европе поддерживался именно благодаря тому, что была якобы угроза с востока и надо было расширяться на восток. Если всего этого не будет, то и денег тоже не будет», — уверен Дробницкий.

По мнению политолога, главная задача Европы сейчас – затянуть украинский конфликт настолько, чтобы дождаться смены Трампа в Белом доме.

«Важно понимать, что в разговоре с Россией сейчас участвуют не США, а именно одна из элитных группировок, которая добилась значительных успехов в продвижении к власти. Однако Трампу и его команде предстоит долгая борьба. Он может победить, может проиграть. Ближайшие полгода–год будут очень тяжелыми для Трампа. Его будут осуждать за любой мелкий просчет, как это сейчас происходит из-за якобы приглашения журналиста в секретный чат Пентагона. Растерянные в первые месяцы демократы сейчас соберутся и начнется что-то очень серьезно», — уверен Дробницкий.

Эксперт считает, что содержание переговоров скрывается намеренно , но не от россиян или американцев, а от остального враждебного мира.

Украинско-американские переговоры

В воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры американской и украинской стороны, которые министр обороны Украины Рустем Умеров назвал в своих социальных сетях «продуктивными и целенаправленными». На переговорах среди прочих вопросов обсудили предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что переговоры в Эр-Рияде между «техническими группами» сосредоточены на потенциальном прекращении огня на Черном море. Он предположил, что это приведет к обсуждениям о «линиях контроля, которые являются фактическими линиями фронта».

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Во вторник, 25 марта, украинские и американские чиновники провели второй раунд переговоров в Эр-Рияде исходя из результатов российско-американской встречи в понедельник.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале прокомментировал итоги переговоров между представителями России и США в Эр-Рияде.

«Вчера прошла встреча с американской командой. Сегодня представители США говорили с командой войны — с представителями России. После этого — снова встреча украинской и американской команд», — заявил он.

Ранее Зеленский в интервью изданию Time заявил, что России удалось оказать влияние на команду президента США Дональда Трампа и ухудшить позиции Киева в мирных переговорах.