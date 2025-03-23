Делегации США и Украины встретились в Эр-Рияде, дальше — переговоры с РФ. Что будут обсуждать?

Российская делегация прилетела в Эр-Рияд на встречу с представителями США

В Эр-Рияде начались переговоры Украины и США. На них, как сообщали в украинской делегации, обсудят в том числе предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины назвал разговор с представителями США «достаточно полезным». Тем временем в столицу Саудовской Аравии уже прибыла российская делегация. Она встретится с американцами утром 24 марта. Что будут обсуждать — в материале «Газеты.Ru».

В Эр-Рияде стартовали переговоры США и Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинского министерства обороны Рустем Умеров.

Первая часть встречи продлилась около полутора часов. Затем, по данным украинского издания «Суспильне», в переговорах объявили перерыв.

Примерно через час президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что работа делегации продолжается. Он назвал разговор с представителями США «достаточном полезным» и отметил, что представители Киева работают конструктивно.

В то же время замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса отказался комментировать ход встречи.

«Я не буду давать комментариев на данный момент. Вы отрываете от консультации», — заявил он журналисту РИА Новости.

Палиса добавил, что представители Украины не будут встречаться с российской делегацией в Эр-Рияде.

Что обсуждают Киев и Вашингтон?

Украинскую сторону на переговорах с США представляют глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса. По данным РИА Новости, в группу также вошел экс-начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

Умеров заявил, что делегация «выполняет задание» президента по приближению «достойного мира» и обеспечению безопасности страны.

«На столе, в частности, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Сегодня работаем над рядом сложных технических вопросов», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Об этом ранее говорил и сам Зеленский, заявляя, что представители Киева на встрече передадут американским коллегам список украинских объектов инфраструктуры, на которые республика предлагает распространить перемирие. Кроме этого, по его словам, Украина также собиралась обсуждать с США подготовку к прекращению огня.

Россияне прибыли в Эр-Рияд

Агентство РИА Новости со ссылкой на сенатора Григория Карасина сообщило, что российская делегация уже прибыла в Эр-Рияд.

Переговоры Москвы и Вашингтона запланированы на утро 24 марта. По словам Красина, российская сторона надеется на «продвижение вперед».

«Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо [работать]», — уточнил глава делегации РФ.

Он также добавил, что настрой у российских представителей «боевой и конструктивный». На встречу с американской делегацией они собираются с «настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса».

Россияне в одной комнате, украинцы — в другой: что известно о переговорах в Эр-Рияде В воскресенье, 23 марта, российская делегация направится в Саудовскую Аравию... 22 марта 08:31

Как отметил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, Россия и Америка обсудят на предстоящей встрече прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок.

«Мы ближе к миру, чем когда-либо... И прогресс будет следующим: у нас есть это прекращение огня по инфраструктуре, которое вступило в силу сразу после телефонного разговора президента Трампа с президентом Путиным на этой неделе, теперь мы собираемся поговорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю в Черном море», — заявил Уолтц телеканалу CBS News.

Следующим этапом на пути к миру США считают обсуждение «линий контроля, которые являются фактическими линиями фронта», рассказал политик.

«Это касается деталей механизмов проверки, поддержания мира, замораживания линий там, где они есть», — уточнил Уолтц.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что Вашингтон ждет от переговоров с РФ ощутимого прогресса.

«Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, больше прекращения огня по судам между обеими странами. И из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня», — заявил он в комментарии телеканалу Fox News.

По данным журналистки CBS News Дженнифер Джейкобс, если в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской стороной, представители США могут повторно встретиться с украинской делегацией 24 марта.