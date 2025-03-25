Зеленский не осудил Вашингтон за переговоры с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде. Об этом он высказался в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Вчера прошла встреча с американской командой. Сегодня представители США говорили с командой войны — с представителями России. После этого — снова встреча украинской и американской команд», — заявил украинский лидер.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации, переговоры России и США в Эр-Рияде завершатся после того, как стороны согласуют текст совместного заявления.

Российскую сторону на переговорах представили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, а также советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

В свою очередь со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Как заявлял сенатор Григорий Карасин, российская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии по Украине рассчитывает на «продвижение вперед», у РФ есть вопрос, по которому Москва намерена «прямо работать».

Ранее Лавров раскрыл особенность переговоров России и США в Эр-Рияде.