Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский не осудил Вашингтон за переговоры с Москвой

Зеленский прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде
close
Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде. Об этом он высказался в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Вчера прошла встреча с американской командой. Сегодня представители США говорили с командой войны — с представителями России. После этого — снова встреча украинской и американской команд», — заявил украинский лидер.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации, переговоры России и США в Эр-Рияде завершатся после того, как стороны согласуют текст совместного заявления.

Российскую сторону на переговорах представили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, а также советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

В свою очередь со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Как заявлял сенатор Григорий Карасин, российская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии по Украине рассчитывает на «продвижение вперед», у РФ есть вопрос, по которому Москва намерена «прямо работать».

Ранее Лавров раскрыл особенность переговоров России и США в Эр-Рияде.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами