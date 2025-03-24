Зеленский заявил о влиянии России на команду Трампа

России удалось оказать влияние на команду президента США Дональда Трампа и ухудшить позиции Киева в мирных переговорах. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию Time.

«Я считаю, что России удалось оказать информационное влияние на некоторых людей в команде Белого дома», — заявил глава Украины.

Он высказал мнение, что Москве удалось убедить Вашингтон в том, что Украина не хочет прекращения огня и не готова к миру, поэтому на нее надо оказать давление.

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде проходят переговоры РФ и США по урегулированию украинского конфликта. Представители Украины находятся в той же гостинице, только в другой комнате, и ждут окончания этой встречи, чтобы узнать итоги.

Днем ранее в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций, она продлилась пять часов. В частности, стороны обсудили предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Владимир Зеленский назвал этот разговор с представителями США «достаточно полезным».

Ранее в кабинете Зеленского заметили картину с горящим Кремлем.