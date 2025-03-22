Россияне в одной комнате, украинцы — в другой: что известно о переговорах в Эр-Рияде

В воскресенье, 23 марта, российская делегация направится в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями США. Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон проведет «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде. Какие особенности у нового формата и какие темы будут подняты в Саудовской Аравии — в материале «Газеты.Ru».

Российские представители 23 марта отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для проведения переговоров с Соединенными Штатами. Сами встречи запланированы на понедельник, 24 марта. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российскую делегацию на переговорах в Саудовской Аравии возглавят Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

Кто такой Григорий Карасин? Григорий Борисович Карасин — заслуженный работник дипломатической службы России. Владеет английским и французским языками, а также языком хауса (крупнейший по числу носителей язык чадской семьи, распространен в Западной Африке). Карасин имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.



С 2005 по 2019 годы Карасин занимал пост заместителя министра иностранных дел России. Занимался вопросами двусторонних отношений с государствами СНГ, в частности, с Украиной, координировал работу с соотечественниками за рубежом, отвечал за взаимодействие с палатами Федерального собрания и общественными организациями.



С 2019 года Карасин стал членом Совета Федерации от Сахалинской области. С марта 2021 года возглавляет комитет Совета Федерации по международным делам. Григорий Карасин является членом Совета по внешней и оборонной политике, Российского совета по международным делам.

Кто такой Сергей Беседа? С 2009 года по 2024 год генерал-полковник Сергей Орестович Беседа занимал должность руководителя Пятой службы ФСБ (Службы оперативной информации и международных связей). Служба проводит деятельность за рубежом и работает во многих российских посольствах и торговых представительствах. Летом 2024 года Сергей Беседа был назначен советником директора ФСБ Александра Бортникова.



Известно, что с 20 по 21 февраля 2014 года Сергей Беседа несколько дней находился в Киеве и в контакте с СБУ занимался определением уровня безопасности и защиты российского посольства и других российских учреждений в украинской столице. По сообщениям ФСБ, генерал просил о встрече на эту же тему с Виктором Януковичем, но его не приняли.



В 2018 году Беседа участвовал в разоблачении причастности украинских спецслужб к убийству главы ДНР Александра Захарченко.



В октябре 2023 года глава разведки Украины Кирилл Буданов назвал Беседу «очень проблемным человеком» для Киева. По словам чиновника, генерал Беседа «занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины».



«Есть человек, который всегда приносил проблемы Украине. Это генерал Беседа, руководитель 5-й службы ФСБ. Очень проблемный человек <...> для Украины», — ответил Буданов на вопрос, кто из российских генералов сейчас представляет наибольшую опасность для Украины.

Первый раунд переговоров представителей США и России по Украине состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. После в Саудовской Аравии также встретились представители Соединенных Штатов и Украины. 18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Российский лидер согласился на предложение Вашингтона о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетическим объектам на 30 дней и выразил готовность начать переговоры, касающиеся реализации инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

Новый или старый формат

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в Эр-Рияде Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде. Он объяснил, что делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители США.

«Будут проходить дискуссии через посредников. Одна группа будет в этой комнате, а другая — в другой. И они будут заниматься переговорами — это как челночная дипломатия в одной гостинице. Так это и будет работать. Мы выясним, каковы позиции всех», — пояснил Келлог.

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил «Газете.Ru», что Келлог немного перепутал понятия, когда назвал подобный формат «челночной дипломатией», такой формат все же носит другое название:

«Это больше похоже на переговоры по родосской формуле, когда стороны диалога не находятся в одной комнате, а между ними ходят спецпосланники. Поэтому, если речь идет о переговорах в разных комнатах, то это называется именно родосская формула. Она уже показала высокую эффективность в ходе арабо-израильских переговоров в 1948-1949 годах».

В свою очередь эксперт фонда «Валдай», политолог Андрей Кортунов напомнил, что у России есть не очень удачный опыт прямого российско-украинского диалога трехлетней давности.

«В 2022 году прошло несколько туров переговоров, и последний был в Стамбуле. Тогда ничего в итоге не получилось. Хотя по ряду направлений был достигнут существенный прогресс, и об этом много говорили и российский президент, и другие официальные лица. Но за три года произошла большая эскалация и ситуация изменилась. Были приняты многие решения, которые затрудняют поиски компромиссов с обеих сторон», — отметил эксперт.

Политолог заявил «Газете.Ru», что американцы пытаются использовать привычную форму непрямых переговоров.

«Фактически это означает что в Саудовской Аравии будут реализовываться два трека переговоров. Это будет российско-американский трек и, в случае достижения предварительных договоренностей или сближения позиций, американцами будет озвучена позиция украинской стороны. Потом американцы будут возвращаться к российской стороны уже с украинским пакетом. В конечном счете мы все равно придем к прямому российско-украинскому диалогу , но пока что удобнее вести этот диалог через посредника», — пояснил Кортунов.

При этом в подобном формате, по мнению Кортунова, есть и минусы, так как у каждой стороны может быть подозрение, что посредник в первую очередь защищает интересы оппонента. Кроме того, существует опасность, что какие-то позиции будут ошибочно интерпретированы и переданы другой стороне в искаженной форме.

Возможные темы переговоров

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что на предстоящих российско-американских переговорах в Эр-Рияде будут обсуждены детали соглашений, которые были достигнуты во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Политолог Андрей Бакланов предположил, что, по всей видимости, американская и российская сторона решили «раздробить» повестку переговоров на несколько частей, по которым отдельно можно прийти к временным развязкам.

«В частности на предстоящих переговорах может обсуждаться вопрос по прекращению огня на Черном море . Здесь есть большая заинтересованность у многих стран в том, чтобы был спокойный порядок ведения дел, как это всегда было раньше. Поэтому есть возможность начать переговорный процесс с отдельных аспектов, а там будет видно, как дело пойдет и пойдет ли вообще», — сказал Бакланов «Газете.Ru».

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В свою очередь политолог Андрей Кортунов считает, что американцы заинтересованы в том, чтобы добиться стабильного режима прекращения огня.

«У сторон есть огромное множество тем для переговоров политического и технического планов. Приоритеты России отличаются от того, что хотят американцы. Прекращение огня будет первым шагом на пути к комплексному политическому урегулированию. Москву не устраивает простая заморозка конфликта, она рассматривается российской стороной как некая отсрочка, которая может позволить противнику накопить силу, перегруппироваться и остановить российское наступление», — заявил эксперт.

Кроме того, существует целый ряд вопросов, которые касаются европейской архитектуры безопасности, напомнил Кортунов. Он пояснил, что тут речь идет в большей степени о статусе Украины как нейтрального государства, о взаимодействии России с НАТО. Все эти идеи, предложения и даже требования могут оказаться на столе в ходе переговоров.

«Результативность может быть высокой»

Эксперты также высоко оценили предстоящее участие в переговорах Карасина.

«Очень интересным решением было выбрать сенатора Карасина. Он не является чиновником исполнительной власти. Тем не менее, это один из самых опытных людей в переговорных процессах. Например, он отвечал за диалог с Грузией в течение нескольких лет и смог привести к серьезным позитивным подвижкам в плане взаимодействия России и Грузии», — сказал политолог Андрей Кортунов.

Он отметил, что выбор пал на Карасина скорее из-за его компетенций и опыта, а не из-за формальных позиций в системе органов исполнительной власти:

«Этот человек хорошо знает украинскую тематику. Много лет он занимался ее в своем ведомстве. Я думаю, что примерно тоже самое происходит и с американской стороны. В случае необходимости возможны дополнения в группы переговорщиков. То есть эти группы могут быть расширены».

close Григорий Карасин Алексей Дружинин/РИА Новости

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что Карасин — очень известный человек в сообществе МИДа:

«В течение многих лет он курировал страны на бывшем постсоветском пространстве, а до этого работал на ответственном посту в посольстве Англии. Он очень хорошо в предметном плане знаком с западной повесткой, знает их логику и ситуацию на конфликтном пространстве. Ему не нужны памятки к беседам, он и так все знает. Это очень важно, так как облегчает ведение дел, человеку не надо ничего подсказывать, он все помнит по памяти. От этого темп переговорного процесса и его результативность могут быть очень высокими», — подчеркнул эксперт.