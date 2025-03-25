«Россия не может верить Киеву на слово»: Лавров — об итогах переговоров с США в Эр-Рияде

Бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, когда отказался слушать позицию России, при этом настаивая на вступлении Украины в НАТО, заявил Лавров.
Меморандум РФ и ООН о необходимости устранить препоны с экспорта зерна и удобрений из РФ продолжает действовать до июля — Лавров
Киевский режим давно бы потерпел поражение без поддержки стран Европы, в поставках оружия особенно лидируют Франция и Британия, заявил глава МИД РФ.
Желание Европы нанести стратегическое поражение России «уже проходили», такие планы были у Наполеона и Гитлера, заявил Лавров.
РФ была согласна на все просьбы Эрдогана по Черноморской инициативе, но Киев передумывал в последний момент — глава МИД РФ
❗️ Киев ударил по газоизмерительной станции в Судже и обвинил в этом РФ, хотя от этого зависит обеспечение энергией ряда стран Европы, заявил Лавров.
По его словам, объем прокачки нефти для европейских потребителей резко снизится из-за очередного теракта Украины.
Европейские страны прямо противоречат позиции администрации президента США Дональда Трампа, в которой говорят о предварительных параметрах урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ.
Лавров: «мечтатели» из ЕС о двух миротворческих миссиях на Украине показывают свою полную политическую несостоятельность.
Российская делегация на встрече с США в Эр-Рияде попросила, чтобы в новой Черноморской инициативе «не было двусмысленностей», заявил Лавров.
США услышали сигнал РФ по гарантиям, понимают, что только они могут добиться позитивного результата в прекращении терактов и атак Киева — Лавров
Москве будут нужны четкие гарантии при возобновлении черноморской инициативы, они могут быть только результатом приказа из Вашингтона президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил Лавров.
Он добавил, что Россия не может верить Киеву на слово.
РФ выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, отметил глава МИД РФ.
❗️ На переговорах в Эр-Рияде с США обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море — Лавров
Президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу сейчас докладывают об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, заявил Лавров.