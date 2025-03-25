«Россия не может верить Киеву на слово»: Лавров — об итогах переговоров с США в Эр-Рияде

14:12

❗️ Киев ударил по газоизмерительной станции в Судже и обвинил в этом РФ, хотя от этого зависит обеспечение энергией ряда стран Европы, заявил Лавров.

По его словам, объем прокачки нефти для европейских потребителей резко снизится из-за очередного теракта Украины.