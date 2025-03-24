В МИД России призвали не ждать прорывов на переговорах в Эр-Рияде

Захарова: на переговорах в Эр-Рияде ведется работа по нескольким направлениям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в контексте переговоров в Эр-Рияде нужно не ждать прорывов, а осознавать, что работа ведется по нескольким направлениям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это переговоры, которые проходят за закрытыми дверями. Конечно, нужно не столько ждать, каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идет по нескольким направлениям», — сказала дипломат на встрече со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова в рамках проекта «ТОП месяца» от института «Первая академия медиа».

23 марта в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров представителей США и Украины. Во время встречи речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Зеленский назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

24 марта так же в Эр-Рияде, в гостинице The Ritz-Carlton проходят переговоры с представителями США и России. Российскую Федерацию представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Ранее советник Трампа заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.