США встретятся с Украиной за день до переговоров с Россией

CBS: США планируют встречу с Украиной в Эр-Рияде за день до переговоров с РФ

Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России. Об этом сообщила журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в своем X со ссылкой на информированные источники.

В публикации отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио и советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц не едут в Саудовскую Аравию на переговоры.

Джейкобс подчеркнула, что если в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской стороной, то техгруппа США может снова встретиться с украинской командой позднее в понедельник.

До этого руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс заявила, что госдепартамент США не будет называть имена участников американской делегации на переговорах с представителями России в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.

Новый раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросам Украины пройдет 24 марта в Эр-Рияде. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин пообещал поделиться результатами встречи сразу после ее завершения.

Ранее Келлог сообщил о непрямых переговорах Киева и Москвы в Эр-Рияде.