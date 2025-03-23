Спецпосланник США рассказал, чего ожидает Вашингтон от переговоров с Россией

Уиткофф: США ожидают от переговоров с РФ в Саудовской Аравии ощутимого прогресса

США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, заявил в воскресенье спецпосланник президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, после переговоров можно будет наблюдать прогресс, особенно в вопросе Черного моря и прекращения огня по судам между обеими странами.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нюансов в вопросе возобновления Черноморской инициативы множество, Россия готова их обсуждать на предстоящих консультациях между российской и американской сторонами в Эр-Рияде.

Летом прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по пути из Вашингтона заявил журналистам, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по возобновлению «зернового коридора».

Новый коридор, о котором идет речь, планируется создать в обход стран Запада. Предполагается, что маршрут будет проходить через Турцию, Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольствии.

Ранее глава российской делегации рассказал о планах на переговорах с США.