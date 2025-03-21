Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киев передаст США список энергетических объектов для перемирия

Зеленский: Украина предоставит США список энергообъектов для перемирия 24 марта
close
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу Соединенным Штатам перечня украинских энергетических объектов, подлежащих исключению из возможных целей ударов в рамках гипотетического 30-дневного перемирия. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По данным канала, передача списка состоится 24 марта, а возглавит украинскую делегацию на переговорах с американской стороной министр обороны Украины Рустем Умеров.

18 марта президент России Владимиром Путиным поддержал предложения американского коллеги Дональда Трампа о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Путин положительно воспринял инициативу Трампа и незамедлительно отдал соответствующие распоряжения российским вооруженным силам.

При этом экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен отметил, что Киев вряд ли согласится на сделку по временному прекращению ударов по инфраструктуре, о которой договорились Путин и Трамп во время телефонного разговора.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина быстро нарушила договоренность, ударив по энергообъектам.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами