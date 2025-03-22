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Глава российской делегации рассказал о планах на переговорах с США

Сенатор Карасин: на переговорах с США Россия рассчитывает на продвижение вперед
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Российская делегация на предстоящих 24 марта переговорах с США в Саудовской Аравии по Украине рассчитывает на «продвижение вперед», у РФ есть вопрос, по которому Москва намерена «прямо работать». Об этом телеканалу «Звезда» заявил сенатор Григорий Карасин.

«Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будет прямо (работать — прим. ред.)», — подчеркнул он.

По словам Карасина, российские представители едут на встречу с США в Саудовской Аравии с «настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса». У делегации РФ настрой «боевой и конструктивный», добавил сенатор.

В воскресенье, 23 марта, российская делегация направится в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями США. Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон проведет «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде. Какие особенности у нового формата и какие темы будут подняты в Саудовской Аравии — в материале «Газеты.Ru». Сами встречи запланированы на понедельник, 24 марта.

Ранее американский профессор заявил, что урегулирование кризиса на Украине не будет быстрым.

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