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В Эр-Рияде начались переговоры делегаций Украины и США

Умеров сообщил, что делегации Украины и США встретились в Эр-Рияде
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Reuters

Украинский министр обороны Рустем Умеров в своем Telegram-канале сообщил о начале встречи в Эр-Рияде с американской делегацией.

По его словам, в Саудовской Аравии представители республики «выполняют задание» президента Владимира Зеленского по приближению «достойного мира» и обеспечению безопасности Украины.

«На столе, в частности, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Сегодня работаем над рядом сложных технических вопросов», — отметил глава оборонного ведомства.

Он добавил, что в составе делегации Украины специалисты по энергетике и военные.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что 23 марта в Эр-Рияде Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде. Он объяснил, что делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители США.

Отвечая на вопрос журналистов, какого итога ждут от этих переговоров на Украине, Зеленский сказал, что «было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который может… приблизить к полному прекращению огня».

Ранее в США назвали вероятный срок перемирия на Украине.

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