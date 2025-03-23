Уолтц раскрыл, что РФ и США обсудят в Эр-Рияде

Уолтц: США и РФ в Эр-Рияде обсудят прекращение боевых действий в Черном море

Соединенные Штаты и Россия обсудят в Саудовской Аравии вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновления по нему торговых перевозок. Об этом заявил помощник президента США по Майк Уолтц, пишет CBS.

«Теперь мы будем обсуждать прекращение огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить по нему топливо и зерно», — сказал он.

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков информировал, что 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине.

Накануне сенатор Григорий Карасин заявил, что российская делегация на предстоящих 24 марта переговорах с США в Саудовской Аравии по Украине рассчитывает на «продвижение вперед», у РФ есть вопрос, по которому Москва намерена «прямо работать».

18 февраля в Эр-Рияде прошла первая встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч Путина и американского президента Дональда Трампа.

Ранее Лавров раскрыл особенность переговоров России и США в Эр-Рияде.