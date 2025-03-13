«Это вы получите, а это — нет». США обсуждали с Украиной, какие территории она потеряет

О территориальных уступках
Президент США сообщил, что американская делегация поднимала вопрос территориальных уступок со стороны Украины по итогам конфликта. Дональд Трамп подчеркнул, что «многие вопросы» удалось проговорить.
«Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы итогового соглашения. В этом замешана электростанция, знаете, очень большая электростанция (вероятно, Запорожская АЭС. — «Газета.Ru»). Кому достанется электростанция, кому достанется то или это? Так что, понимаете, это непростой процесс. Но первый этап — это прекращение огня. Тем не менее многие отдельные вопросы уже были обсуждены», — объяснил американский лидер.
Он добавил — переговорщики от США обсуждали территориальный вопрос, потому что не хотят тратить время впустую.
«Поэтому мы говорим: «Вот что вы можете получить, а вот что — нет», — добавил Трамп.
Что касается возможного членства Украины в НАТО, президент США заявил, что «все знают, каков ответ на это», причем известен этот ответ «уже 40 лет».
О заявлении Путина
Говоря о завершении конфликта после совместной пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко, Дональд Трамп выразил надежду на прекращение огня со стороны России.
«Теперь мы увидим, готова ли Россия. И если нет, это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира», — отметил президент.
По его словам, Путин выступил с «многообещающим заявлением», однако оно было «неполным». Трамп добавил, что готов обсудить идею прекращения огня с российским президентом лично.
«Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно поскорее покончить с этим», — заявил глава Белого дома и еще раз призвал к урегулированию конфликта.
Днем 13 марта в России приземлился самолет спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.
«Мы получаем сообщения о том, что в России все проходит положительно», — добавил американский лидер.
По его словам, у США якобы есть рычаги давления на Россию, однако говорить о них Трамп не желает.
«У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно», — объяснил глава Белого дома.
«Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы. Я не думаю, что кто-то хочет возвращаться назад... Я думаю, когда это закончится, это закончится», — резюмировал Трамп.
Позиция Украины
В офисе украинского лидера фактически отвергли одно из условий Трампа по установлению мира — отказ от вступления в НАТО. Источник украинского издания «Европейская правда» сообщил, что глава офиса Андрей Ермак на переговорах с США в Саудовской Аравии обозначил «красные линии» для переговоров.
«Для Украины есть красные линии — в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии и не может быть никаких запретов на участие Украины, в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето», — добавил собеседник издания.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не признает утрату территорий, вошедших в состав России. Он назвал этот вопрос «главной красной линией» и добавил, что «никто об этом забывать не будет».