«Это вы получите, а это — нет». США обсуждали с Украиной, какие территории она потеряет

США обсуждают с Украиной, какие территории она утратит по итогам конфликта, заявил президент Дональд Трамп. Он назвал процесс непростым и добавил, что первым шагом к урегулированию ситуации должно стать прекращение огня. По мнению американского лидера, с украинской стороной обсуждали и вопрос членства в НАТО, однако «все знают, каков ответ на это». О чем еще говорил Трамп — в материале «Газеты.Ru».

О территориальных уступках

Президент США сообщил, что американская делегация поднимала вопрос территориальных уступок со стороны Украины по итогам конфликта. Дональд Трамп подчеркнул, что «многие вопросы» удалось проговорить.

«Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы итогового соглашения. В этом замешана электростанция, знаете, очень большая электростанция (вероятно, Запорожская АЭС. — «Газета.Ru»). Кому достанется электростанция, кому достанется то или это? Так что, понимаете, это непростой процесс. Но первый этап — это прекращение огня. Тем не менее многие отдельные вопросы уже были обсуждены», — объяснил американский лидер.

Он добавил — переговорщики от США обсуждали территориальный вопрос, потому что не хотят тратить время впустую.

«Поэтому мы говорим: «Вот что вы можете получить, а вот что — нет», — добавил Трамп.

Что касается возможного членства Украины в НАТО, президент США заявил, что «все знают, каков ответ на это», причем известен этот ответ «уже 40 лет».

«Мы за, но есть нюансы»: Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что... 13 марта 21:21

О заявлении Путина

Говоря о завершении конфликта после совместной пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко, Дональд Трамп выразил надежду на прекращение огня со стороны России .

«Теперь мы увидим, готова ли Россия. И если нет, это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира», — отметил президент.

По его словам, Путин выступил с «многообещающим заявлением», однако оно было «неполным». Трамп добавил, что готов обсудить идею прекращения огня с российским президентом лично.

«Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно поскорее покончить с этим», — заявил глава Белого дома и еще раз призвал к урегулированию конфликта.

Днем 13 марта в России приземлился самолет спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

«Мы получаем сообщения о том, что в России все проходит положительно», — добавил американский лидер.

По его словам, у США якобы есть рычаги давления на Россию, однако говорить о них Трамп не желает.

«У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно», — объяснил глава Белого дома.

«Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы. Я не думаю, что кто-то хочет возвращаться назад... Я думаю, когда это закончится, это закончится», — резюмировал Трамп.

Позиция Украины

В офисе украинского лидера фактически отвергли одно из условий Трампа по установлению мира — отказ от вступления в НАТО. Источник украинского издания «Европейская правда» сообщил, что глава офиса Андрей Ермак на переговорах с США в Саудовской Аравии обозначил «красные линии» для переговоров.

«Для Украины есть красные линии — в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии и не может быть никаких запретов на участие Украины, в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето», — добавил собеседник издания.

«Главная красная линия». Признает ли Зеленский утрату территорий? США в ходе состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров затронули тему территориальных... 12 марта 20:58

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не признает утрату территорий, вошедших в состав России. Он назвал этот вопрос «главной красной линией» и добавил, что «никто об этом забывать не будет».