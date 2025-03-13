Трамп оценил заявление Путина о перемирии на Украине

Трамп: Путин выступил с многообещающим заявлением по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп, комментируя слова Владимира Путина о готовности к временному прекращению огня на Украине сообщил, что считает «многообещающим заявлением» слова президента России. Об этом пишет Sky News.

По его словам, российский президент выступил с многообещающим заявлением, но счел, что оно было неполным, и повторил, что готов обсудить с Путиным предложение о прекращении огня.

«Надеюсь, Россия поступит правильно», — сказал Трамп.

До этого Путин не исключил, что может обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом идею перемирия на Украине. Он добавил, что России необходимо на этот счет провести переговоры с американскими партнерами.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня.

Ранее Ушаков высказался о целях США относительно Украины.