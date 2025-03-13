Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп оценил заявление Путина о перемирии на Украине

Трамп: Путин выступил с многообещающим заявлением по конфликту на Украине
close
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп, комментируя слова Владимира Путина о готовности к временному прекращению огня на Украине сообщил, что считает «многообещающим заявлением» слова президента России. Об этом пишет Sky News.

По его словам, российский президент выступил с многообещающим заявлением, но счел, что оно было неполным, и повторил, что готов обсудить с Путиным предложение о прекращении огня.

«Надеюсь, Россия поступит правильно», — сказал Трамп.

До этого Путин не исключил, что может обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом идею перемирия на Украине. Он добавил, что России необходимо на этот счет провести переговоры с американскими партнерами.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня.

Ранее Ушаков высказался о целях США относительно Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами