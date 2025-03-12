«Главная красная линия». Признает ли Зеленский утрату территорий?

Зеленский: Украина не признает утрату территорий на возможных переговорах с РФ

США в ходе состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров затронули тему территориальных уступок Украины, рассказал госсекретарь Марко Рубио. На следующий день Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает утрату территорий, назвав этот вопрос принципиальным. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, что не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине со стороны РФ.

Итоги встречи в Джидде

Переговоры в Саудовской Аравии состоялись 11 марта. Встреча длилась почти девять часов, и по ее итогам госсекретарь США Марко Рубио сделал несколько заявлений. Журналисты спросили его, действительно ли стороны обсуждали возможные территориальные уступки со стороны Украины.

«У нас были разговоры», — подтвердил глава американского внешнеполитического ведомства.

Других комментариев на эту тему Рубио не давал. По итогам встречи в Джидде Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, если на это будет готова Россия. США в свою очередь сообщили о готовности возобновить помощь Украине.

Госсекретарь добавил, что не общался с Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии. Рубио рассказал, что основную часть встречи с украинской делегацией посвятили обсуждению того, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям завершения конфликта.

По словам госсекретаря, США рады, что Украина села за стол переговоров, и, если Россия согласится на предложенное 30-дневное перемирие, Штаты сделают все для продвижения в урегулировании ситуации.

«Прекратить стрелять друг в друга». Как прошли переговоры в Джидде Делегации Украины и США завершили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Они начались... 12 марта 08:58

Что говорит Зеленский

Украина не признает утрату территорий, над которыми Россия за время спецоперации установила контроль, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с американской делегацией.

«Признавать оккупированные территории РФ мы не будем. Наши герои гибли за это. Никто об этом забывать не будет. Это самая главная красная линия», — процитировало его украинское издание «Общественное. Новости».

По словам Зеленского, на встрече обсуждали гарантии безопасности для Украины, однако публично о них будут говорить лишь в том случае, если «будет тишина на 30 дней». Если Россия не примет предложение о месячном перемирии, Украина будет ждать от США «ответной реакции», добавил он.

Массированную атаку беспилотниками на Россию Зеленский назвал не «демонстрацией силы», а «абсолютно справедливым ответом» и «демонстрацией того, что мы независимы, суверенны». После отмены военного положения на Украине проведут президентские выборы, добавил глава государства.

«Военное положение будет снято после окончания войны. Выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто не будет ничего откладывать», — добавил Зеленский.

Позиция России

Нежелание Владимира Зеленского признавать утрату территории следует воспринимать как нежелание воспринимать реальность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент [России Владимир] Путин неоднократно об этом говорил, что, когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, которые были сверстаны, договорены и парафированы, [надо учесть, что] с тех пор ситуация на земле поменялась. И только слепой может этого не видеть и глухой — не хотеть этого слышать», — объяснил он.

Ранее Песков заявлял, что Россия не будет обсуждать статус новых регионов.

«Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт», — подчеркнул представитель Кремля.

О возможности территориальных уступок Украине не может быть и речи, подтверждал и глава МИД Сергей Лавров.

«Территориальные уступки тому, что называется Украина сейчас, были сделаны советским руководством при образовании СССР», — отмечал он.

По словам министра иностранных дел, Украинскую Советскую Социалистическую Республику основали на землях, «которые столетиями осваивались русскими людьми».