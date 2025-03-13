Трамп заявил, что получает положительные сигналы о переговорах с РФ

Трамп: есть положительные сигналы о переговорах с Россией по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что получает положительные сигналы о переговорах с Россией по Украине. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Американский лидер добавил, что его спецпосланник Стив Уиткофф проводит в России серьезные переговоры, которые проходят положительно.

«Мы получаем сообщения о том, что в России все проходит положительно», — отметил глава Белого дома.

Несмотря на то, что Уиткофф является спецпосланником президента США по Ближнему Востоку, он принимает активное участие и в работе над решением украинского кризиса.

13 марта самолет спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился во Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 мск пересек границу между Латвией и Российской Федерацией.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что Уиткофф приезжает в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США. Кроме того, помощник российского лидера отметил, что спецпосланник американского президента не является посредником в переговорах Вашингтона и Москвы.

Ранее Зеленский понадеялся, что США надавят на Россию ради завершения конфликта.