Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что получает положительные сигналы о переговорах с РФ

Трамп: есть положительные сигналы о переговорах с Россией по Украине
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что получает положительные сигналы о переговорах с Россией по Украине. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Американский лидер добавил, что его спецпосланник Стив Уиткофф проводит в России серьезные переговоры, которые проходят положительно.

«Мы получаем сообщения о том, что в России все проходит положительно», — отметил глава Белого дома.

Несмотря на то, что Уиткофф является спецпосланником президента США по Ближнему Востоку, он принимает активное участие и в работе над решением украинского кризиса.

13 марта самолет спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился во Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 мск пересек границу между Латвией и Российской Федерацией.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что Уиткофф приезжает в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США. Кроме того, помощник российского лидера отметил, что спецпосланник американского президента не является посредником в переговорах Вашингтона и Москвы.

Ранее Зеленский понадеялся, что США надавят на Россию ради завершения конфликта.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами