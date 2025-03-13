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США обсуждают с Украиной территории, которые будут сохранены и отданы

Трамп: США обсуждают с Украиной, какие территории она сохранит, какие — потеряет
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Mariam Zuhaib/AP

Вашингтон обсуждает с Киевом, какие территории он сохранит, а какие — потеряет по итогам урегулирования конфликта, а также другие элементы окончательной договоренности на этот счет. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома, передает Sky News.

«Это касается и электростанции. Очень большой электростанции. Кто получит электростанцию? Кто получит то или это? Это непростой процесс», — заявил американский лидер, не вдаваясь в подробности.

Также президент США отметил, что украинская сторона затрагивала тему НАТО и вступление в альянс. Трамп подчеркнул, что «все знают, каков ответ на это и знали этот ответ на протяжении уже 40 лет».

Среди прочего Трамп рассказал, что с Украиной обсуждаются территориальные уступки, на которые она готова пойти для мирного урегулирования конфликта с Россией. При этом глава Белого дома подчеркнул, что в первую очередь необходимо добиться прекращения огня с российской стороны.

13 марта президент России Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко также объявил о готовности РФ прекратить огонь, однако при условии, что это решение приведет к долгосрочному миру.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в период 30-дневного перемирия необходимо установить контроль за действиями украинских властей, так как они могут использовать это время для новой мобилизации и перевооружения армии.

Ранее в ООН высказались о перемирии на Украине после заявлений Путина.

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Переговоры о мире на Украине
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