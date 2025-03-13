«Мы за, но есть нюансы»: Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной

Что сказал Путин о перемирии
Россия согласна с предложением о прекращении боевых действий, но это должно привести к установлению долгосрочного мира.
«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — объяснил президент.
По его словам, в этом вопросе необходимо кропотливо исследовать ряд моментов. Россия хочет получить гарантии, что Украина во время предполагаемого месячного перемирия не будет проводить мобилизацию, получать оружие и готовить солдат.
«Эти 30 суток будут как использоваться? Чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, чтобы туда поставлялось оружие, чтобы мобилизованные продолжали подготовку? А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этих приказов?» — спросил Путин.
Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он уделяет много внимания вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава государства допустил, что может созвониться с американским лидером и обсудить предложение о перемирии.
«У всех у нас хватает своих текущих дел. Но многие лидеры государств и председатель Китайской Народной Республики, премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южно-Африканской Республики занимаются этим вопросом, уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии — миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь», — отметил Путин.
О ситуации в Курской области
В течение ближайших дней в Курской области окружают украинских военных, заявил Владимир Путин. Он объяснил, что ВС России блокируют противника, и тогда подразделения ВСУ не смогут вернуться на Украину.
«Техника брошена полностью, вывезти ее невозможно, она там останется, это уже гарантированно. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за, но есть нюансы», — подчеркнул Владимир Путин.
Он задался вопросами о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, о цене этим приказам.
«Вы представляете, почти две тысячи километров. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров? И потом, кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности? Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследования с обеих сторон. Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем», — добавил Владимир Путин.
Он уточнил, что Россия поддерживает саму по себе идею завершения конфликта мирными средствами.
Как отреагировал Трамп
Президент США назвал слова Владимира Путина «многообещающим заявлением». По мнению Трампа, заявление это было неполным, а после добавил, что готов обсудить предложение о прекращении огня с российским лидером.
«Надеюсь, Россия поступит правильно», — заявил президент США.
Он добавил — если огонь на Украине не прекратится, это станет «разочарованием» для всего мира. Трамп добавил, что власти США продолжают обсуждение деталей окончательного завершения украинского конфликта.