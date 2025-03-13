«Мы за, но есть нюансы»: Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов, объяснил глава государства. По его словам, есть риск использования паузы для поставок оружия ВСУ и проведения принудительной мобилизации.

Что сказал Путин о перемирии

Россия согласна с предложением о прекращении боевых действий, но это должно привести к установлению долгосрочного мира .

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — объяснил президент.

По его словам, в этом вопросе необходимо кропотливо исследовать ряд моментов. Россия хочет получить гарантии, что Украина во время предполагаемого месячного перемирия не будет проводить мобилизацию, получать оружие и готовить солдат .

«Эти 30 суток будут как использоваться? Чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, чтобы туда поставлялось оружие, чтобы мобилизованные продолжали подготовку? А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этих приказов?» — спросил Путин.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он уделяет много внимания вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава государства допустил, что может созвониться с американским лидером и обсудить предложение о перемирии.

«У всех у нас хватает своих текущих дел. Но многие лидеры государств и председатель Китайской Народной Республики, премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южно-Африканской Республики занимаются этим вопросом, уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии — миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь», — отметил Путин.

О ситуации в Курской области

В течение ближайших дней в Курской области окружают украинских военных, заявил Владимир Путин. Он объяснил, что ВС России блокируют противника, и тогда подразделения ВСУ не смогут вернуться на Украину .

«Техника брошена полностью, вывезти ее невозможно, она там останется, это уже гарантированно. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за, но есть нюансы», — подчеркнул Владимир Путин.

Он задался вопросами о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, о цене этим приказам.

«Вы представляете, почти две тысячи километров. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров? И потом, кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности? Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследования с обеих сторон. Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем», — добавил Владимир Путин.

Он уточнил, что Россия поддерживает саму по себе идею завершения конфликта мирными средствами .

Как отреагировал Трамп

Президент США назвал слова Владимира Путина «многообещающим заявлением». По мнению Трампа, заявление это было неполным, а после добавил, что готов обсудить предложение о прекращении огня с российским лидером.

«Надеюсь, Россия поступит правильно», — заявил президент США.

Он добавил — если огонь на Украине не прекратится, это станет «разочарованием» для всего мира. Трамп добавил, что власти США продолжают обсуждение деталей окончательного завершения украинского конфликта.