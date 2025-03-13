«Поставки оружия, пленные и Курск». Что Россия потребует для начала переговоров

Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа приземлился в Москве. В связи с информацией о визите западные эксперты рассуждают, что Россия могла бы запросить в ответ на предложения Вашингтона о мирном урегулировании на Украине. Среди возможных требований — буферная зона на северо-востоке Украины и запрет на отправку миротворцев в зону конфликта. Что еще Россия может потребовать для начала переговоров и что думают в Москве о перемирии с Киевом на 30 дней — в материале «Газеты.Ru».

Самолет специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, вылетевший утром из Катара, пересек границу России и приземлился в Москве, сообщает «Интерфакс».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News подтвердила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

«Уиткофф направляется в Москву на этой неделе. Надеемся, что в Москве согласятся с нашим предложением», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин может высказаться по теме урегулирования конфликта с Украиной.

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В четверг, 13 марта, в Кремле состоится совместная пресс-конференция Путина и Лукашенко по итогам двусторонних переговоров. Они планируют обсудить ключевые вопросы развития отношений двух стран, а также актуальные темы международной повестки дня.

Ожидания Запада

Западные эксперты и СМИ строят предположения относительно позиции Москвы. Так, американская газета The Washington Post (WP) пишет, что российская сторона будет «работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине, разжигая напряженность между администрацией Трампа и другими странами и продвигая усилия по демонтажу украинского государства».

The Washington Post ссылается на некий документ, написанный влиятельным московским аналитическим центром, близким к Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, который якобы оказался в распоряжении газеты.

«Россия отвергнет предварительные планы президента Трампа по мирному соглашению в течение 100 дней как невозможные. Также отвергается любой план отправки миротворцев на Украину. Россия предложит создать буферную зону на северо-востоке Украины на границе с российскими регионами и демилитаризованную зону на юге Украины около Крыма», — говорится в материале WP.

В документе, который цитирует газета, говорится, что усилия России в первую очередь будут сосредоточены на нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой посредством восстановления полного состава дипломатических кадров. Также Россия может согласиться не размещать баллистические ракеты средней дальности «Орешник» на границе с Европейским союзом, взамен Штаты должны будут отказаться от размещения новых ракетных систем в Европе.

В свою очередь агентство Bloomberg отмечает, что Путин может принять возможные условия перемирия с Украиной, но захочет, чтобы российские условия были выполнены заранее, что затянет переговоры.

«Российский лидер хочет убедиться, что его условия будут учтены, прежде чем согласиться на прекращение огня. Чтобы добиться этого, он попытается растянуть сроки согласия на прекращение боевых действий на Украине. Соглашение между американскими и украинскими официальными лицами представляет собой дилемму для Путина, которому до сих пор удавалось избегать давления Белого дома», — отмечается в материале Bloomberg.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Россия предоставила США «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения Вашингтона о 30-дневном перемирии.

«Россия представила Вашингтону список требований по соглашению о прекращении войны на Украине и перезагрузке отношений с Соединенными Штатами», — говорится в сообщении агентства.

Пока не ясно, что именно вошло в перечень, но, по словам источников агентства, условия носят широкий характер и похожи на те, которые ранее Москва выдвигала представителям Украины, США и НАТО.

Песков в ходе брифинга не смог подтвердить или прокомментировать сообщение Reuters:

«Я могу еще раз повторить, что огромное количество информации, которая не соответствует действительности, которая лишь в малых толиках соответствует действительности. Ориентируетесь на официальное заявление, на официальные источники».

Реальные условия России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал «Газете.Ru» возможные условия, которые может выдвинуть Москва в ответ на предложения Вашингтона по мирному урегулированию на Украине:

«Я думаю, что эти условия должны касаться невозможности поставок оружия на Украину. Далее идет вопрос обмена пленными и решение вопроса по Курску (имеется в виду Курская область. — прим. ред.), который должен быть освобожден от украинской оккупации со дня на день. Эти вопросы должны быть основными».

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По мнению депутата, перемирие на 30 дней не должно стать «очередной попыткой обмануть Россию», а привести к реальному мирному соглашению.

«Это непростой путь. Пройдут еще не одни переговоры, и это было понятно с самого начала. Россия подтверждает свое стремление к мирному соглашению и к обеспечению безопасности в Европе и мире в целом. И действия Соединенных Штатов были направлены во многом в ту же сторону. Это дает надежду на то, что по итогу соглашение будет подписано», — сказал Чепа.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что Трамп до сих пор был подчеркнуто уважителен в отношении России, и это будет способствовать поиску реального решения.

«Полагаю, уважительные интонации будут сохранены, так как это может способствовать поиску решения. Речь идет именно о поиске решений. Появление спецпосланника американского президента не означает, что такие решения уже готовы», — заявил депутат «Газете.Ru».

Новиков уверен, что «со стороны Москвы в этой ситуации будет еще раз заявлено о необходимости выхода не на краткосрочные решения, а на фундаментальное соглашение, при котором будут обеспечены гарантии безопасности для Европы и России».

Он рассматривает визит спецпосланника Уиткоффа в Москву как создание возможностей для продолжения диалога, для выведения его на более высокий уровень вплоть до личной встречи глав государств.

«Трудно рассчитывать на быстрое урегулирование украинского конфликта. России нужен долгосрочный мир, и для этого должен быть обсужден весь комплекс вопросов безопасности в Европе. Ограничиваться переговорами только о том, что происходит в зоне непосредственного соприкосновения российских и украинских солдат, будет чрезвычайно мало. Это лишь следствие больших политических процессов, которые нужно обсуждать», — заключил Новиков.