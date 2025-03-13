В Кремле прокомментировали сообщение Reuters о требованиях РФ к США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не смог подтвердить или прокомментировать сообщение агентства Reuters о том, что Россия предоставила США список требований для заключения сделки и перезапуска отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Я не могу ни подтвердить, ни прокомментировать (сообщение Reuters. — «Газета.Ru»). Я могу еще раз повторить, что огромное количество информации, которая не соответствует действительности, которая лишь в малых толиках соответствует действительности. Ориентируетесь на официальное заявление на официальные источники», — поделился Песков.

До этого агентство Reuters сообщало, что Россия предоставила США «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Reuters сообщает, что конкретные требования пока не раскрыты. Также неизвестно, готова ли Россия вступить в мирные переговоры с Киевом до их принятия.

Ранее СМИ рассказали, какая мирная сделка ждет Украину.