Reuters: Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине

Россия предоставила США «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения Вашингтона о 30-дневном перемирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили, что Россия представила Вашингтону список требований по соглашению о прекращении войны на Украине и перезагрузке отношений с Соединенными Штатами», — говорится в сообщении агентства.

Reuters сообщает, что конкретные требования пока не раскрыты. Также неизвестно, готова ли Россия вступить в мирные переговоры с Киевом до их принятия.

По словам источников агентства, требования были аналогичны предыдущим условиям Москвы, включая отказ от членства Украины в НАТО, признание воссоединенных территорий, а также соглашение о неразмещении иностранных войск на территории Украины.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее Белый дом подтвердил, что спецпосланник Уиткофф посетит Россию.