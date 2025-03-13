«Подходим к этому вопросу с большой осторожностью». Москва изучает план перемирия на Украине

Россия рассматривает предложение Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине, на которое уже согласился Киев. По словам президента США, дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Москвы. В Кремле заявили, что ожидают разъяснений от Вашингтона, прежде чем дать окончательную оценку мирному плану. 13 марта в российскую столицу прибудет американская делегация, чтобы обсудить условия потенциального соглашения.

Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона провести переговоры с Москвой по предложению о 30-дневном прекращении огня на Украине. Киев уже выразил согласие на перемирие, и теперь, по словам президента США, дальнейшее развитие ситуации зависит от России. Трамп отметил, что перемирие может стать основой для более широкого соглашения. По его мнению, в вопросе потенциального прекращения огня на Украине «сейчас все зависит от России».

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«Добиться прекращения огня от России»

Переговоры между представителями США и Украины состоялись 11 марта в Саудовской Аравии и длились более восьми часов. В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. США отменили паузу в обмене разведданными и возобновили военные поставки Украине.

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В среду в Овальном кабинете Трамп рассказал, что переговорный процесс сопровождается обсуждением территориальных вопросов, однако отказался раскрывать детали: «Мы также обсудили территории и другие вещи, которые с ними связаны. Мы знаем, о каких территориях идет речь».

Трамп заявил, что прекращение огня будет иметь смысл для России, но добавил, не вдаваясь в подробности, что «и для России также будет обратная сторона и компромиссы».

На вопрос, сделает ли он что-либо, чтобы оказать давление на Россию, Трамп ответил:

«Я могу сделать что-то финансово, но это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира».

«И мы уже близки к тому, чтобы чего-то добиться. Мы договорились с Украиной. И, как вы знаете, я всегда говорил, что Украина, возможно, была более сложной стороной [в переговорах]», — заявил глава Белого дома.

«Надеюсь, мы сможем добиться прекращения огня от России», — сказал Трамп.

Реакция Москвы: осторожный скептицизм

Кремль отреагировал на инициативу США сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Вашингтона деталей по предложению о перемирии.

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Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил The Wall Street Journal, что Москва рассмотрит американское предложение, однако подчеркнул, что «военные операции прекратятся только после заключения полного и всеобъемлющего соглашения».

По словам посла, Россия неоднократно заявляла, что временное прекращение огня не является вариантом, и скептически относилась к любым мирным переговорам, настаивая на том, что достижение прочного соглашения займет время.

«Мы подходим к этому вопросу с большой осторожностью», — сказал Келин.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что главной целью переговоров должен быть не краткосрочный мир, а долгосрочное урегулирование конфликта. По его мнению, перемирие без конкретных гарантий может позволить Киеву использовать паузу для перегруппировки и укрепления вооруженных сил. МИД РФ также неоднократно указывал, что Украина систематически нарушала достигнутые договоренности.

Будущие контакты

В ближайшие дни ожидаются новые дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, в том числе возможные переговоры на высшем уровне. Однако, как подчеркнул Трамп, пока он не проводил обсуждений с Путиным: «Мы еще не говорили по существу». Российская сторона также пока не подтвердила возможные контакты на высшем уровне, однако не исключила, что подобная встреча может состояться в будущем, если стороны увидят смысл в продолжении переговоров.

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Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что контакты с российской стороной запланированы на 13 марта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что в Москву прибудет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Кроме того, 12 марта советник по национальной безопасности США Майк Уолтц провел телефонные переговоры с неназванным российским коллегой. Ожидается, что в ходе предстоящих контактов будут обсуждаться возможные компромиссы по спорным вопросам, а также перспективы расширения формата переговоров.