Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Подходим к этому вопросу с большой осторожностью». Москва изучает план перемирия на Украине

Посол Келин: Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине
Россия рассматривает предложение Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине, на которое уже согласился Киев. По словам президента США, дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Москвы. В Кремле заявили, что ожидают разъяснений от Вашингтона, прежде чем дать окончательную оценку мирному плану. 13 марта в российскую столицу прибудет американская делегация, чтобы обсудить условия потенциального соглашения.

Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона провести переговоры с Москвой по предложению о 30-дневном прекращении огня на Украине. Киев уже выразил согласие на перемирие, и теперь, по словам президента США, дальнейшее развитие ситуации зависит от России. Трамп отметил, что перемирие может стать основой для более широкого соглашения. По его мнению, в вопросе потенциального прекращения огня на Украине «сейчас все зависит от России».

«Добиться прекращения огня от России»

Переговоры между представителями США и Украины состоялись 11 марта в Саудовской Аравии и длились более восьми часов. В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. США отменили паузу в обмене разведданными и возобновили военные поставки Украине.

В среду в Овальном кабинете Трамп рассказал, что переговорный процесс сопровождается обсуждением территориальных вопросов, однако отказался раскрывать детали: «Мы также обсудили территории и другие вещи, которые с ними связаны. Мы знаем, о каких территориях идет речь».

Трамп заявил, что прекращение огня будет иметь смысл для России, но добавил, не вдаваясь в подробности, что «и для России также будет обратная сторона и компромиссы».

На вопрос, сделает ли он что-либо, чтобы оказать давление на Россию, Трамп ответил:

«Я могу сделать что-то финансово, но это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира».

«И мы уже близки к тому, чтобы чего-то добиться. Мы договорились с Украиной. И, как вы знаете, я всегда говорил, что Украина, возможно, была более сложной стороной [в переговорах]», — заявил глава Белого дома.

«Надеюсь, мы сможем добиться прекращения огня от России», — сказал Трамп.

Реакция Москвы: осторожный скептицизм

Кремль отреагировал на инициативу США сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Вашингтона деталей по предложению о перемирии.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил The Wall Street Journal, что Москва рассмотрит американское предложение, однако подчеркнул, что «военные операции прекратятся только после заключения полного и всеобъемлющего соглашения».

По словам посла, Россия неоднократно заявляла, что временное прекращение огня не является вариантом, и скептически относилась к любым мирным переговорам, настаивая на том, что достижение прочного соглашения займет время.

«Мы подходим к этому вопросу с большой осторожностью», — сказал Келин.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что главной целью переговоров должен быть не краткосрочный мир, а долгосрочное урегулирование конфликта. По его мнению, перемирие без конкретных гарантий может позволить Киеву использовать паузу для перегруппировки и укрепления вооруженных сил. МИД РФ также неоднократно указывал, что Украина систематически нарушала достигнутые договоренности.

Будущие контакты

В ближайшие дни ожидаются новые дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, в том числе возможные переговоры на высшем уровне. Однако, как подчеркнул Трамп, пока он не проводил обсуждений с Путиным: «Мы еще не говорили по существу». Российская сторона также пока не подтвердила возможные контакты на высшем уровне, однако не исключила, что подобная встреча может состояться в будущем, если стороны увидят смысл в продолжении переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что контакты с российской стороной запланированы на 13 марта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что в Москву прибудет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Кроме того, 12 марта советник по национальной безопасности США Майк Уолтц провел телефонные переговоры с неназванным российским коллегой. Ожидается, что в ходе предстоящих контактов будут обсуждаться возможные компромиссы по спорным вопросам, а также перспективы расширения формата переговоров.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами