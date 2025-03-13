Самолет спецпосланника Трампа летит из Катара на север

Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа летит из Катара по направлению на север на фоне сообщений о предполагаемом визите в Россию. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Позднее появилась информация, что Стивен Уиткофф собирается прилететь в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

12 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила информацию о поездке Уиткоффа в Россию.

Ранее Трамп признал, что НАТО находится в состоянии войны с Россией.