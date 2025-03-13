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Кремль допустил, что Путин сегодня выскажется по теме Украины

Песков допустил, что Путин выскажется по Украине на пресс-конференции с Лукашенко
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Москве может высказаться по теме урегулирования конфликта с Украиной. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

В четверг, 13 марта, в Кремле состоится совместная пресс-конференция Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам переговоров политиков. Они планируют обсудить ключевые вопросы развития отношений двух стран, а также актуальные темы международной повестки дня. Ожидается, что они также подпишут ряд совместных документов.

«Все будет зависеть от вопросов журналистов», — сказал Песков.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент США должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Трамп надеется на согласие Путина по полному прекращению огня.

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Переговоры о мире на Украине
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