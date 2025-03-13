Противника — разгромить, безопасную зону — создать: Путин посетил Курскую область в военной форме

Президент Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента вторжения ВСУ. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова и поставил задачу как можно скорее освободить регион от украинских военных. По словам Герасимова, группировку ВСУ уже окружили и изолировали, и на данный момент ВС России освободили 86% оккупированных курских земель. О чем еще говорили на заседании с президентом — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления Курской группировкой. Доклад перед президентом зачитал начальник Генштаба, первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов.

Как освобождают Курскую область

В ходе наступления российские военные освободили более 1100 квадратных километров или более 86% от оккупированной ВСУ территории Курской области , заявил Герасимов. За время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 67 тысяч военнослужащих.

«Это наиболее подготовленные и высокомобильные, высокомотивированные подразделения Вооруженных сил Украины и также формирование иностранных наемников. Всего уничтожено за это время около 7000 единиц военной техники, из них: 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше 1000 артиллерийских орудий и минометов», — уточнил глава Генштаба.

По его словам, только за последние пять дней удалось освободить 24 населенных пункта и 259 квадратных километров курской земли . Площадь «вклинения» ВСУ уменьшилась более чем в 2,5 раза, подчеркнул военачальник.

close Президент Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов во время совещания на одном из пунктов управления курской группировкой СВО, 12 марта 2025 года РИА Новости/POOL

«В настоящее время операция по уничтожению противника на Курской земле продолжается. Группировка вклинения Вооруженных сил Украины изолирована, идет ее планомерное уничтожение», — добавил он.

Герасимов уточнил, что на некоторых направлениях ВС России перешли границу и вышли на территорию Сумской области , где уничтожают резерв ВСУ и расширяют зону безопасности.

«Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков», — подчеркнул глава Генштаба.

Зачем ВСУ была нужна Курская область

Командование украинской армии сосредоточило на Курской области основные усилия в осенне-зимней кампании, рассказал Валерий Герасимов. По его словам, власти Украины хотели создать в регионе так называемый стратегический плацдарм, чтобы использовать его в качестве разменной монеты во время возможных переговоров с Россией .

«Кроме того, украинское руководство пыталось использовать вылазку на территорию Курской области, чтобы остановить продвижение наших группировок войск и оттянуть наши войска с Донбасса. Данные замыслы противника полностью провалились», — отметил Герасимов.

Герои курской операции

Достичь результатов удалось благодаря действиям группировки войск «Север», десантников 76-й и 106-й десантных дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады, морских пехотинцев 810-й бригады морской пехоты, членам подразделения беспилотных летательных аппаратов «Рубикон», 155-й бригады морской пехоты, 34-й мотострелковой бригады, 22-го мотострелкового полка, подразделений 9-го мотострелкового полка и других соединений. Особо Герасимов отметил героические действия штурмового подразделения добровольческого отряда «Ветераны», 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального значения «Ахмат».

Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 км и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области. Валерий Герасимов Начальник Генштаба

«Разгромить противника»

Владимир Путин заслушал доклад и поручил как можно скорее освободить Курскую область.

«Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать, в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы — об этом тоже нужно подумать », — подчеркнул президент.

Он особо обратил внимание на то, что все, кто находится в Курской области и совершают преступления против мирных жителей, противодействуют военным, силовикам и спецслужбам, — террористы. Именно так их действия квалифицирует Генпрокуратура, СК возбуждает уголовные дела по статье о терроризме. Он уточнил, что на иностранных наемников не распространяется действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.

Сейчас только что Валерий Васильевич [Герасимов] упомянул о пленных. Но вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Владимир Путин Президент России

Владимир Путин попросил передать всему личному составу ВС России благодарность за сделанное в последнее время.

«Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут, безусловно, исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника», — резюмировал он.

Что говорят на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале написал, что украинские военные будут «держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо» .

«Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области России и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей», — написал он.

По словам Сырского, в затруднительной для ВСУ ситуации в Курской области приоритетом для него остается «сохранение жизней украинских воинов».

«Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, совершают маневр на более выгодные рубежи. Задействуется прежде всего беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые предписания», — добавил главком ВСУ.

Российские десантники уже начали зачистку Суджи от ВСУ. В операции задействовали подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии.