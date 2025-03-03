«Перемирие без участия России». Что предлагает Киеву Европа?

В минувшие выходные в Лондоне прошел саммит европейских стран, которые поддерживают Украину в противостоянии с Россией. По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер представили свой мирный план. Однако далеко не все в Европе поддерживают подобные решения. Смогут ли европейские страны объединиться, чтобы противостоять России, и поддержат ли их стремления в Соединенных Штатах — в материале «Газеты.Ru».

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских стран — союзников Киева. Участники встречи начали разрабатывать собственный план по мирному урегулированию украинского конфликта.

Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. В группу «Европа плюс» — коалицию желающих участвовать в миротворческой миссии на Украине — могут войти и неевропейские государства, включая Канаду . Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что во время визита в Вашингтон к Трампу призвал его к пересмотру возможности перемирия по украинскому конфликту и призывал Трампа не к немедленному прекращению огня, а к установлению перемирия для операций на море и в воздухе.

«То есть не стремиться к немедленному прекращению огня, а скорее, к перемирию на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры», — заявил Макрон в беседе с издание Foglio.

Позже в интервью Le Figaro Макрон выразил скептицизм по отношению к возможному соглашению по Украине, которое могло быть согласовано США и Россией. По его мнению, даже при заключении подобного соглашения обеспечить эффективный контроль за соблюдением полного прекращения огня будет практически невозможно.

В качестве альтернативы французский лидер совместно с британским премьер-министром Киром Стармером выдвинул инициативу о прекращении боевых действий в воздушном пространстве, акваториях и в отношении энергетических объектов на 30 дней. При этом позже агентство Bloomberg со ссылкой на британский источник сообщило, что в Лондоне отрицают работу над совместным с Парижем соглашением о сроках прекращения огня на Украине.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна продолжать помогать Украине поставками вооружения:

«Нужны комплексные гарантии. Это подразумевает, что мы должны поставить Украину в положение силы, [превратить её] в стального дикобраза, неперевариваемого потенциальными захватчиками».

Она также заявила о необходимости перевооружения Европы, чтобы была возможность больше опираться на собственные силы. По мнению фон дер Ляйен, роль Европы усилилась после заявлений Вашингтона о возможном отказе от поддержки Украины.

В будущий четверг, 6 марта, Европейский совет намерен обсудить предоставление Киеву нового пакета военной помощи в размере €20 млрд и шаги по увеличению расходов ЕС на оборону.

Как относятся к предложению ЕС в России

В Кремле считают, что увеличение финансирования Украины со стороны Европы нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Там же еще звучали все-таки заявления относительно того, что необходимо срочно обеспечить повышенный уровень финансирования Украины. Это явно не для мирного плана, а, наверное, для продолжения боевых действий. Вот это наше понимание. А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение», — отметил Песков.

Для России предложения европейских политиков абсолютно неприемлемы, а потому все эти заявления Макрона и Стармера носят скорее теоретический характер. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Европа по сути предлагает на 30 дней попытаться установить перемирие, прекратить использование воздушного и водного пространства и прекратить удары по энергетическим объектам. Россия же считает, что Украина может использовать этот месяц для перегруппировки сил и усиления определённых позиций. Раз одна из сторон против этих предложений, то и обсуждать их по сути не с кем», — сказал политолог.

Он отметил, что Европа, даже предлагая мир, выступает за продолжение конфликта, а европейские лидеры предложили по сути накачивать Украину оружием и давать деньги для победы над Россией.

«Европейская инициатива — это некий ответ Вашингтону на фоне того, что Трамп разругался с Зеленским, а американская помощь больше не идет в Киев. У Трампа есть свой мирный план, он пытается свести вместе Россию и Украину путем компромиссов и взаимных уступок. В пику этому европейцам надо что-то предложить. Тем более Зеленский так неудачно съездил в Вашингтон и теперь приехал в Лондон», — считает политолог.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров заявил «Газете.Ru», что никакого мирного плана без участия второй стороны конфликта быть просто не может:

«Европа разрабатывает мирный план для Украины, продвигает идею с миротворцами, но это практически заморозка конфликта. И в то же время о России ни слова, они демонизировали нас и говорили, что это мы во всем виноваты. Искать источник конфликта в России для Европы бессмысленно, это такие же европейские ультиматумы в наш адрес и просто попытка выступить в поддержку Украины».

При этом политолог отметил, что европейские лидеры отчасти смягчили свои требования относительно позиций Москвы:

«Изначально в Европе требовали стратегического поражения России и возврата Украины к границам времен девяностых годов. Сейчас многие поняли, что Россия одерживает верх в этом конфликте. Поэтому было предложение по заморозке конфликта, перемирие без участия России».

Федоров уверен, что Европа не сможет поддерживать Украину без помощи США в таком масштабе, в котором это было до сих пор. Вопросы о перестройке ВПК не решаются за месяц или год. Нужны огромные инвестиции, которых у большинства европейских стран нет.

Единства в Европе нет

Далеко не все европейские страны согласны с подобным подходом к разрешению украинского кризиса. Например, в пятницу, 28 февраля, Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Украине. Об этом сообщил обозреватель Politico Якопо Баригацци.

«На встрече послов ЕС в пятницу Венгрия отклонила проект текста по Украине, который включает формулировку о гарантиях безопасности, которые блок может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи», — говорится в статье.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна откажется от финансовой или военной поддержки Украины. Он считает, что подход Запада «мир через силу» нереалистичен.

Политолог Сергей Федоров подтвердил, что внутри Европы не существует единой позиции относительно дальнейшей помощи Украине:

«Происходящее поддерживают Франция, Великобритания и Германия — это основные и наиболее экономически разные страны в Европе. Далее идут Италия, Испания и другие, но у них совсем не тот потенциал для существенного вклада. Есть еще Венгрия и Словакия, которые против и своим отношением они могут вставлять палки в колеса».

Федоров считает, что отсутствие единого мнения будет осложнять процесс принятия решений, но всегда найдется юридическая лазейка, чтобы принять необходимое решение в обход несогласных. Тем более, что та же Венгрия часто меняет свою позицию, если из Брюсселя перестают отправлять дотации в Будапешт.

Поддержат ли США план Европы?

Премьер Великобритании Кир Стармер в интервью для британского «Би-би-си» назвал три главных пункта для достижения мира на Украине. По его мнению, достичь мира будет невозможно без сильной украинской армии, гарантий безопасности со стороны Европы и поддержки США.

«Мы работаем с США по этому вопросу после моей встречи с президентом Трампом на прошлой неделе. Мы согласны с президентом в срочной необходимости прочного мира. Теперь нам нужно действовать сообща», — сказал Стармер.

В Лондоне уверены, что Вашингтон готов присоединиться к сделке, хотя публично этого не признаёт.

«ВСУ потеряют боеспособность». Чем обернется для Зеленского ссора с Трампом Владимир Зеленский прибыл 28 февраля в США, чтобы встретиться с Дональдом Трампом и заключить... 01 марта 15:02

Политолог Николай Топорнин считает, что Вашингтон не поддержит предложения Европы по мирному урегулированию на Украине:

«Трамп сам сказал, что нужна некая пауза, чтобы сделать переоценку создавшейся ситуации, но активно поддерживать предложение Европы он не будет. Скорее всего он сейчас будет наблюдать за тем, что ответит Россия».

По мнению политолога, США никуда не спешат со своим мирным планом. В Вашингтоне поняли, что у Украины свое видение, а Россия пока всех карт не раскрыла.

«Трамп понимает, что это длительная перспектива, и не нужно никуда торопиться. Я думаю, что сейчас он будет наблюдать, какая последует реакция от России на европейские инициативы. Например, какой будет ответ на план Макрона. Трамп практически уверен, что Россия не согласится с этим планом и на этих условиях договариваться не будет», — заключил Топорнин.

Напомним, что 3 марта президент США Дональд Трамп проведет встречу, на которой будет рассмотрен ряд мер в отношении Украины, в том числе прекращение военной помощи. Об этом сообщила газета The New York Times.

По словам источника NYT, на повестке дня возможная приостановка или прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных предыдущей американской администрацией.