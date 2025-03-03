Макрон и Стармер предложили месячное перемирие на Украине

Макрон и Страмер на саммите в Лондоне предложили месячное перемирие на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro выразил скептицизм в отношении возможного соглашения по Украине, которое могло быть согласовано США и Россией. По его мнению, даже при заключении подобного соглашения обеспечить эффективный контроль за соблюдением полного прекращения огня будет практически невозможно.

В качестве альтернативы французский лидер совместно с британским премьером Киром Стармером выдвинул инициативу о временном (на 30 дней) прекращении боевых действий в воздушном пространстве, акваториях и в отношении энергетических объектов.

Макрон подчеркнул, что развертывание иностранных воинских контингентов на Украине может рассматриваться лишь как следующий этап урегулирования. Такой подход, по его словам, позволит европейским странам усилить свою роль в процессе, создав противовес потенциальному двустороннему диалогу Дональда Трампа и Владимира Путина.

Отдельно президент Франции отметил возможность снижения напряженности в отношениях между Трампом и Владимиром Зеленским. После телефонных переговоров с американским коллегой в конце недели Макрон выразил надежду: «В ближайшие дни нам удастся восстановить переговорную динамику».

До этого Стармер назвал три главных пункта для достижения мира на Украине. По его мнению, достичь мира будет невозможно без сильной украинской армии, гарантий безопасности со стороны Европы и поддержки США.

Ранее в Совфеде назвали «симулякром» план Макрона и Стармера по Украине.