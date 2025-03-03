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В Британии отрицают подготовку плана Макрона и Стармера по прекращению огня

Bloomberg: никакого соглашения о сроках прекращения огня на Украине не было
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Abdul Saboor/Reuters

Соглашения между Великобританией и Францией о сроках прекращения огня на Украине не было. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на британский источник.

В своем интервью газете Le Figaro президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон работают над планом перемирия на Украине сроком на 30 дней, чтобы переговоры о развертывании европейских миротворческих сил на территории страны могли состояться. В совместном плане Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера речь идет о «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре».

«Британский чиновник сказал, что не было никакого соглашения о сроках прекращения огня», — говорится в материале агентства.

Bloomberg также отмечает, что Европейский совет в широком составе соберется 6 марта, чтобы обсудить военный пакет в размере €20 млрд для Украины и шаги по увеличению расходов на оборону, включая потенциальное смягчение фискальных правил.

Ранее Макрон назвал количество стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности.

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