«ВСУ потеряют боеспособность». Чем обернется для Зеленского ссора с Трампом

Владимир Зеленский прибыл 28 февраля в США, чтобы встретиться с Дональдом Трампом и заключить сделку по редкоземельным металлам. Однако переговоры пошли не по плану и превратились в перепалку. Зеленский покинул Белый дом, не подписав соглашения. Трамп приказал проверить возможность прекращения поставок оружия Украине. Чем обернется этот конфликт — в материале «Газеты.Ru».

Как переговоры обернулись скандалом

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, которые должны были закончиться подписанием соглашения по редкоземельным металлам, обернулись словесной перепалкой двух лидеров во время брифинга в Овальном кабинете.

Американский президент перед камерами раскритиковал украинского коллегу за нежелание идти на прекращение огня. Республиканец подчеркнул, что либо Киев идет на предложенную Вашингтоном сделку, «либо США умывают руки».

«Зеленскому придется идти на компромиссы. Мы все ждем быстрого окончания этой войны. Мы не говорим о гарантиях безопасности», — заявил Трамп.

По его словам, Зеленский на встрече выказал неуважение к США, хотя должен был бы «испытывать благодарность» за всю оказанную ранее помощь. Он упрекнул украинского президента в том, что тот рискует начать третью мировую войну.

По информации Fox News, украинская делегация «умоляла» о перезагрузке диалога, но американская сторона не согласилась на это:

«Трамп выгнал Зеленского. Он не ушел сам. Украинцы умоляли о перезагрузке, но [госсекретарь Марко] Рубио и [помощник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц сообщили им, что Зеленский должен покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда будет готов к миру».

Сам Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Зеленский не готов к мирному урегулированию российско-украинского конфликта:

«Поразительно, что выясняется на эмоциях, я понял, что <...> Зеленский не готов к миру, если в этом будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужны преимущества, мне нужен мир».

После визита в Белый дом Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором прокомментировал перепалку с Трампом.

«Не думаю, что мы сделали что-то плохое. Но здесь были очень чувствительные вещи, и я хочу, чтобы наши партнеры понимали это правильно», — сказал Зеленский.

При этом украинский лидер уверен, что отношения с Трампом можно исправить, поскольку США являются важным партнером Украины:

«Это не отношения двух президентов, это исторические отношения двух народов. Ваши люди помогают спасать наших людей, и я очень за это благодарен».

Последствия для Зеленского

В Госдуме назвали вчерашнюю перепалку Зеленского с Трампом «стратегической ошибкой». С такой оценкой в беседе с «Газетой.Ru» выступил первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

«Американская администрация уже начала финансовую проверку украинских властей, так что, я думаю, скоро мы услышим очень много интересного о том, как расходовались американские деньги. Это вызовет еще более глубокий резонанс», — сказал депутат.

По его мнению, США не только в скором времени прекратят дальнейшее финансирование и поставки оружия на Украину, но могут практически полностью вывести ВСУ из строя:

«Если Илон Маск отключит Украину от системы Starlink, то ВСУ вообще потеряют свою боеспособность: у них уменьшатся возможности по использованию беспилотников, будут разрушены все системы связи внутри Украины. При этом помощь Европы составляла только где-то 30% от всей помощи, которую получала Украина. В нынешних экономически трудных условиях для европейцев Киев не продержится без поддержки Вашингтона и нескольких месяцев».

Чепа считает, что на фоне отказа Вашингтона от поддержки Киева могут начаться волнения внутри ВСУ:

«Наблюдая бесперспективность сопротивления, большие потери и отказ американцев помогать, мотивация ВСУ будет падать. Нелегитимность, Зеленского станет полностью очевидна, и в лучшем случае его будут судить, а в худшем просто уберут. Вряд ли извинения или попытки окружения смягчить ситуацию окажут серьезное воздействие на Трампа и его команду. Трудно представить, что отношения могут каким-то образом восстановиться».

По данным газеты The Wall Street Journal, после сцены в Овальном кабинете Дональд Трамп приказал проверить возможность прекращения поставок оружия Украине.

«Вскоре после этой спорной встречи Трамп приказал своим высшим сотрудникам по национальной безопасности рассмотреть вопрос о том, могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине», — говорится в статье.

Источник издания отмечает, что американский лидер пока планирует ждать дальнейших действий со стороны Зеленского.

В свою очередь политолог, американист Александр Асафов заявил «Газете.Ru», что американцы после неудавшихся переговоров вычеркнут Зеленского из списка лиц, с которыми они готовы вести диалог.

«Дальнейшие действия Зеленского мы уже могли наблюдать. Он поспешно начал раздавать интервью, желая как-то оправдаться и изменить ситуацию. Но, как мы видим, это не удалось, администрация Трампа закрепила итог переговоров в достаточно нелицеприятной для Зеленского форме», — сказал политолог.

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Он уверен, что США не бросят Украину, но будут настаивать, чтобы от киевского режима с ними взаимодействовали другие люди. Асафов считает, что замена Зеленского произойдет не одномоментно, а в несколько этапов.

Заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова заявила «Газете.Ru», что о последствиях произошедшего для Зеленского очень красноречиво вчера говорила невербальная реакция посла Украины в США Маркаровой, которая стыдливо прикрыла глаза рукой.

«Зеленский явно допустил серию фатальных ошибок, которую сейчас, с одной стороны, пиарщики будут пытаться обратить в его пользу, разыграть сцену вроде «Давид против Голиафа». Но с другой – для внимательной и думающей мировой публики Зеленский показал себя как абсолютно недоговороспособная и не вполне здоровая фигура, и особенно больно это ударит по имиджу Украины в глазах глобального Юга, за чьи симпатии она так долго боролась», — сказала политолог.

Гафарова не верит в срежиссированность вчерашней фееричной сцены. По ее мнению, это скорее следствие того, что «Зеленский привык везде себя чувствовать звездой и, когда его изначальная речевая заготовка пошла не по плану, не смог сориентироваться».

Откажутся ли США от мирного урегулирования?

Подводя итоги встречи Трампа и Зеленского, многие западные СМИ отметили, что США могут просто выйти из процесса мирного урегулирования украинского вопроса.

Журналисты Bloomberg считают, что перспективы подписания соглашения с Россией, которое могло бы положить конец трехлетнему конфликту, испарились. А британское издание The Daily Express выпустило материал с заголовком: «Надежды на мирное соглашение были разбиты в пух и прах».

Депутат Алексей Чепа уверен, что администрация Трампа просто так не откажется от идеи о мирном урегулировании на Украине.

«Мне кажется, что Трамп будет еще более интенсивно стремиться привести украинский конфликт к мирным переговорам. Российская сторона всегда поддерживала решение проблемы мирным путем, об этом неоднократно говорил сам президент России Владимир Путин. Однако для Москвы важно не просто закончить конфликт, но и достичь поставленных целей. Мы не отступим от этого», — отметил он.

В свою очередь политолог Анастасия Гафарова считает, что изначально Трамп пытался плавно переложить бремя заботы об Украине на Европу, но теперь этот процесс стал просто безальтернативным:

«Первые шаги США, вроде сокращения финансирования энергетического восстановления Украины, — это еще пока эмоциональная реакция. Бюрократические препоны и инерция процесса во взаимодействии США с Украиной сохраняются. Однако у самой Украины сейчас действительно не остается козырей. Вояжи Стармера и Макрона показали, что без поддержки из Вашингтона европейские армии ни к чему серьезному не готовы, а Трамп, судя по всему, теперь настроен как никогда решительно».

По мнению Гафаровой, Трамп сейчас пытается решить проблему «с наскока», но довольно быстро может дать понять, что «мы сделали все, Украина сама не захотела мира, поэтому теперь это не наша ответственность», и самоустранится от процесса, что опять же фатально для Украины.

Европейская поддержка

После произошедшего в Овальном кабинете лидеры европейских стран в большинстве своем выразили поддержку Зеленскому. Например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своих соцсетях:

«Вы никогда не останетесь одни, дорогой президент Зеленский. Мы будем продолжать работать с вами ради справедливого и прочного мира».

Лидер победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц написал, что его страна будет поддерживать Украину «в хорошие и трудные времена». В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «те, кто боролся с самого начала, достойны уважения, потому что они борются за свое достоинство, свою независимость, за своих детей и за безопасность Европы».

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Однако не все были так категоричны. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу не допустить глубоких разногласий с Вашингтоном. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «сильные люди заключают мир, слабые люди развязывают войну. Сегодня президент Дональд Трамп мужественно отстаивал мир».

Политолог Анастасия Гафарова считает, что Зеленский поедет искать поддержку в Лондоне, которому, видимо, предстоит сформировать новый европейский консенсус в отношении Украины.

«Загвоздка состоит в том, что после целой серии заявлений леволиберальных европейских лидеров и функционеров ЕС о безусловной поддержке Зеленского молчание — в первые 12 часов точно — хранил как раз Лондон. Британия поступила в своей манере — всех спровоцировать и самоустраниться», — сказала Гафарова.

Политолог Александр Асафов отметил, что европейцы уже пытаются помочь Зеленскому отыграть его репутацию:

«По ситуации высказался почти не канцлер Германии Олаф Шольц и ряд других крупных европейских бывших спикеров. Например, экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель упрекнул Трампа в том, что он устроил позорное шоу на встрече с Зеленским».

Политолог уверен, что европейская общественность будет на стороне Зеленского. В Европе будут пытаться выкрутить ситуацию с абсолютного провала Украины на хотя бы нейтральный уровень, будут обещать поговорить с Трампом и объяснить ему важность Зеленского и поддержки Украины.