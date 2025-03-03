Трампу представят группу «Европа плюс», которая будет готова защищать сделку по Украине

Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

2 марта в Лондоне прошел саммит лидеров ряда стран ЕС, на котором обсуждалась Украина и безопасность континента.

Европейские лидеры, отмечает агентство, надеются, что прошедшая встреча убедит американского лидера продолжать взаимодействовать с Европой и Украиной, прежде чем переговоры между США и РФ продвинутся дальше.

«Великобритания и Франция стремились создать то, что [британский премьер-министр Кир] Стармер назвал «коалицией желающих» для участия в миротворческих силах и помочь убедить Киев в прочности любого мира. Два давних союзника США намерены в ближайшие дни представить Трампу группу «Европа плюс», включающую государства, не входящие в ЕС, потенциально включая Канаду, чтобы получить его одобрение», — говорится в материале.

В январе президент РФ Владимир Путин заявил, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует ее интересам и обеспечит безопасность страны.

Ранее Стармер назвал необходимые условия для достижения мира на Украине.