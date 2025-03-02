Стармер назвал необходимые условия для достижения мира на Украине

Премьер Стармер: для мира нужны сильная Украина, гарантии Европы и поддержка США

Премьер Великобритании Кир Стармер в интервью ВВС. назвал три главных пункта для достижения мира на Украине.

Достичь мира будет невозможно без сильной украинской армии, гарантий безопасности со стороны Европы и поддержки США, уверен Стармер.

«Вы не можете заключить сделку, которая развалится, и именно это беспокоит Зеленского», — сказал он.

2 марта Стармер обнял президента Владимира Зеленского и пожал ему руку, когда украинский лидер прибыл на саммит в Лондоне.

На международный саммит по безопасности, где будет обсуждаться Украина, прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, шведский, норвежский и чешский премьер-министры Ульф Кристерссон, Йонас Гар Стёре, Петр Фиала. В кабмине Британии уверены, что переговоры о мире стоит вернуть «в нужное русло».

Ранее в Британии анонсировали разработку собственного плана по Украине.