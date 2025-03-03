Трамп рассмотрит вопрос приостановки военной помощи Украине

Трамп рассмотрит меры в отношении Украины, в том числе остановку военной помощи

Президент США Дональд Трамп проведет встречу, на которой будет рассмотрен ряд мер в отношении Украины, в том числе прекращение военной помощи. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме, передает ТАСС.

«Трамп встретится в понедельник с его высокопоставленными советниками по национальной безопасности, в том числе госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины», — говорится в материале.

По словам источника NYT, на повестке дня возможная приостановка или прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных предыдущей американской администрацией.

28 февраля Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский публично поссорились, сорвав сделку по металлам.

В январе президент РФ Владимир Путин заявил, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует ее интересам и обеспечит безопасность страны.

Ранее в Финляндии назвали единственного победителя переговоров Трампа и Зеленского.