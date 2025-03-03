Венгрия выступила против гарантий безопасности Украине

Венгрия 28 февраля на встрече послов Европейского союза заблокировала заявление саммита ЕС о гарантиях безопасности Украине и новый пакет военной помощи. Об этом сообщил обозреватель Politico Якопо Баригацци.

Саммит пройдет 6 марта.

«На встрече послов ЕС в пятницу Венгрия отклонила проект текста по Украине, который включает формулировку о гарантиях безопасности, которые блок может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи», — говорится в статье.

Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна откажется от финансовой или военной поддержки Украины, и назвал подход Запада «мир через силу» нереалистичным.

По словам Фицо, Словакия предлагает включить в заключительные положения саммита Европейского союза, который планируется провести 6 марта в Брюсселе, необходимость немедленного перемирия на Украине.

Ранее в Словакии извинились за поддержку антироссийской резолюции.