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Политика

В ЕС не договорились об отправке миротворцев на Украину. Военная операция, день 1091-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1091-й день
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Александр Река/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили пять беспилотников над российскими регионами. Страны ЕС не смогли договориться об отправке миротворцев на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита европейских лидеров позвонил Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу следует работать вместе с США и Трампом над урегулированием украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:37

Послы стран — членов Евросоюза обсудят создание нового фонда для военной помощи Украине, сообщает портал money.pl со ссылкой на документ, в котором изложены основные положения инициативы.

8:31

Трамп и Макрон обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, а также предстоящую встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, сообщил пресс-пул Белого дома.

8:26

Евросоюзу следует работать вместе с США и их президентом Дональдом Трампом над урегулированием российско-украинского конфликта, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони.

8:20

⁠В двух районах Краснодарского края в результате ударов беспилотников в ночь на 17 февраля повреждения получил 51 дом, сообщил оперштаб региона.

8:16

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел беседы с президентом США Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским.

8:12

Президент Украины Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от повесток в военкомат, заявил экс-глава государства Петр Порошенко в интервью «Украинской правде».

8:10

Европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, поддержали усиление оборонных расходов, но не смогли прийти к единому мнению по вопросу возможного размещения миротворческой миссии на Украине. Великобритания и Дания выразили готовность обсуждать отправку войск, в то время как Германия, Италия и Польша сочли этот шаг преждевременным и неэффективным. Есть и ряд стран, которые недовольны, что их не позвали в Париж.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили пять беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1091-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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