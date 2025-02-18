«Первый шаг — самый тяжелый». Как в Москве оценивают переговоры России и США

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы. О чем говорили на встрече и как ее результаты оценивают в России — в материале «Газеты.Ru».

Как прошли переговоры

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций по вопросу возобновления двусторонних взаимоотношений. Кроме того, на встрече подняли вопрос о возможных личных контактах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В общей сложности переговоры продлились 4,5 часа.

Москву на встрече представили помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По мнению Юрия Ушакова, переговоры делегаций России и США прошли «неплохо». Помощник президента заявил, что обе стороны договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон. Он отметил, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться уже на следующей неделе, как об этом ранее писали в СМИ.

«Мы не просто слушали, а слышали друг друга». В Эр-Рияде завершились переговоры РФ и США В Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США. Встреча длилась 4,5 часа, на ней... 18 февраля 17:27

По итогам переговоров в Госдепартаменте США сообщили, что Лавров и Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине , а также наладить механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях РФ и США. О каких именно «раздражителях» идет речь, в Госдепе не уточнили.

По мнению представителя Госдепа, звонка и встречи между Россией и США недостаточно для «прочного мира», но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед.

Сам госсекретарь Марко Рубио заявил, что Россия и США восстановят прежнюю численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

«Нам понадобятся активные дипломатические миссии, которые смогут нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать работу каналов связи», — сказал он.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что прошедшие переговоры превзошли все ожидания американской делегации.

«Мы и представить себе не могли лучшего результата после сессии. Это было очень серьезно», — сказал он журналистам.

В свою очередь Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи заявил, что Россия и Соединенные Штаты на переговорах в Эр-Рияде «занимались налаживанием отношений и, по его мнению, небезуспешно». Он отметил, что делегация РФ ощутила «конкретный настрой американских коллег продвигать движение вперед, как поручили президенты».

Встреча в Эр-Рияде состоялась менее чем через неделю после продолжительного телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. После переговоров Трамп объявил о намерении встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

«Сейчас наводятся мосты»

По итогам переговоров в Совете Федерации отметили, что первый шаг на пути возобновления контактов самый тяжелый и правильно, что его сделала американская сторона.

«Первый шаг — самый тяжелый, но его сделали американцы. Именно Вашингтон был инициатором разрыва отношений в период Обамы, потом Байдена. Мы терпеливо ждали, занимались своими делами, никому из наших бывших партнеров жестких условий не выставляли. Встреча длилась примерно четыре часа, но стороны шли к ней несколько лет», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор уверен, что контакты Москвы и Вашингтона продолжатся: «Я думаю, что сейчас наводятся мосты, восстанавливаются связи и прорабатываются темы, которые необходимо будет обсудить по их приоритетности. Будет постепенно готовиться группа для начала переговоров по Украине. Самое главное, что есть контакт и желание продолжить общение».

В Госдуме увидели смысл сегодняшних переговоров в Эр-Рияде в начале создания новой системы мировой безопасности. При этом парламентарии рассчитывают, что на завтрашней встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подробнее узнают об итогах встречи. Об этом «Газете.Ru» сказал депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Атмосфера прошедшей встречи напоминает 80-е годы. Тогда в стране было ощущение, что великие державы договариваются о новом этапе сотрудничества. У сторонних наблюдателей сейчас может возникнуть примерно такое же ощущение, потому что решения, которые сегодня обсуждались, подразумевают, что две стороны начинают свои отношения сначала. Но за прошедшие 40 лет Россия прошла огромный путь в понимании своего места и значения в мире. И это значение не должно быть умалено», — сказал Гусев.

Он отметил, что решения по будущей системе безопасности будут принимать Россия и США. Европейские страны тоже могут участвовать в переговорах, но только Москва и Вашингтон могут одновременно обеспечить безопасность в мире. Это, по мнению Гусева, главный итог сегодняшних переговоров.

«Нужно ждать дальнейших шагов с обеих сторон. Завтра в Государственной думе по плану стоит встреча с министром иностранных дел. Я думаю, он более детально расскажет об итогах сегодняшних встреч», — заключил депутат.

В свою очередь американист, политолог Александр Асафов сказал «Газете.Ru», что заметна большая разница между сегодняшними переговорами и Мюнхенской конференцией по безопасности.

«На Мюнхенской конференции по безопасности стороны не обсуждали совместные действия, а скорее обменивались претензиями. Причем источником претензии были представители Соединенных Штатов. В отличие от Мюнхенской конференции, первая встреча российских и американских представителей прошла очень интенсивно, при большом количестве обсуждаемой повестки. Для первой встречи все прошло достаточно успешно», — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что дискуссия двух стран не сужается только до урегулирования украинского конфликта.

«Для обеих сторон важно восстановление дипломатического общения и восстановление экономического сотрудничества. Я думаю, для выработки конкретных позиций будет принято решение формировать высокопоставленную группу с каждой стороны. Не хотел бы создавать завышенных ожиданий и называть сегодняшнюю встречу прорывом, но в любом случае достигнуты фундаментальные основания для того, чтобы двигаться дальше», — заключил Асафов.

Мирный план по Украине

Американский телеканал Fox News передает, что на переговорах Россия и США выработали трехступенчатый мирный план, который включает три этапа: прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения. По данным канала, проведение выборов на Украине рассматривается как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что трехступенчатый план урегулирования на Украине, который активно тиражируется в американских СМИ, — это фейк . По словам министра, он спросил об этом сегодня у Марко Рубио и Майка Уолтца.

При этом Лавров сообщил, что Вашингтон предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам РФ и Украины. «Наши американские коллеги говорили: может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападения на энергетические объекты. Мы объяснили, что никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают Вооруженные силы Украины», — сообщил министр.

По мнению Владимира Джабарова, у Соединенных Штатов может быть готовый мирный план по Украине, но это не значит, что Россия этот план примет.

«Если приостанавливаются боевые действия, то Украина получает передышку. Спустя время Киев может провести выборы и ничего не изменится, а после опять нанести удар в спину. Мы это проходили в ходе Минских соглашений. Поэтому независимо от переговоров мы будем выполнять свои задачи, которые поставил президент Российской Федерации», — сказал Джабаров.

В свою очередь депутат Гусев напомнил, что принципиальная позиция России состоит в том, чтобы Украина была денацифицирована и демилитаризована. Однако украинскому президенту Владимиру Зеленскому это невыгодно, потому что в случае прекращения боевых действий он потеряет собственную легитимность.

«Зеленскому нужно будет пройти выборы, но их результаты точно будут не в его пользу. Поэтому нынешнее руководство Украины требует постоянной подпитки оружием и техникой со стороны Запада», — добавил депутат.