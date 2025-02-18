Мир обязательно будет — но потом. О чем РФ и США договорились в Эр-Рияде?

18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая за три года встреча представителей России и США на высоком уровне. Переговоры стали последним на данный момент выстрелом в мощной дипломатической канонаде, которая началась со звонка Дональда Трампа Владимиру Путину, а затем продолжилась мюнхенской поркой европейцев в исполнении вице-президента США Джей Ди Вэнса и ресурсным ультиматумом Украине от министра финансов Скотта Бессента.

Из-за сенсаций прошлой недели вокруг Эр-Рияда тоже сложились весьма высокие (я бы даже сказал, завышенные) ожидания. Допускаю, кого-то могло разочаровать то, что на пресс-подходах после переговоров Марко Рубио и Сергей Лавров не объявили об исторических договоренностях и в целом были весьма обтекаемы в формулировках. Отвечая на вопрос о встрече Путина и Трампа, глава МИД РФ и вовсе ответил: «Не на следующей неделе». Хотя мировые СМИ уже раструбили о том, что она состоится в последних числах февраля.

Означает ли это, что встреча прошла скорее неудачно? Вовсе нет — как минимум потому, что перед делегациями и не стояла задача совершать прорывы. Еще до начала встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что в Эр-Рияде Москва и Вашингтон будут «договариваться, как начать договариваться». С этой точки зрения дипломаты определенно добились успеха.

Главный итог переговоров в Эр-Рияде: возобновление работы посольств, создание механизма консультаций по устранению «раздражителей» и начало формирования переговорных групп по Украине. Выражаясь интернет-сленгом, это «базированная база», без которой невозможен дальнейший диалог.

Но, на мой взгляд, куда важнее дружелюбная атмосфера, которую делегатам удалось создать в королевском дворце Дирия. Впервые за очень долгое время россияне и американцы увидели по другую сторону стола не карикатурных злодеев с экранов ТВ, а деловых людей с трезвым взглядом на вещи, приехавших решать проблемы. Контраст между ожиданиями и реальностью оказался настолько сильным, что после консультаций спецпосланник Трампа Стив Уиткофф на радостях заявил, что «не мог себе представить лучшего результата». Это само по себе красноречиво и позволяет смотреть на будущие переговоры с осторожным оптимизмом.

Но есть и плохая новость. Прошедшая в Эр-Рияде встреча пока ни на шаг не приблизила окончание украинского конфликта . Что, опять же, обусловлено спецификой переговоров: РФ и США собрались налаживать отношения друг с другом, а тему Украины оставили на потом, когда ключевые каналы связи заработают в полную силу.

В целом, несмотря на позитив последней недели, дорога к миру по-прежнему выглядит довольно ухабистой. Да, Дональд Трамп в мгновение ока изменил политический контекст урегулирования. Последние три года Запад и Украина планировали согласовать условия мира друг с другом, потом убедить «глобальный Юг» (прежде всего Китай) поддержать их и лишь потом предъявить документ Москве в качестве ультиматума. Трамп решил, что ему достаточно договориться с Россией, а остальные примут условия сделки как игроки, не обладающие субъектностью.

Так изначальная формула «переговоры об Украине с кем угодно, но не с Россией» превратилась в «переговоры об Украине с Россией, но без Европы». Такое видение вполне устраивает Трампа и Путина. Но ведь есть еще Владимир Зеленский и руководство ЕС. Можно сколько угодно иронизировать над их наивностью и самоуверенностью, но факт остается фактом: они очень недовольны сложившимся положением вещей и будут до последнего сопротивляться попыткам навязать условия мира извне.

Процесс размежевания уже пошел. Зеленский говорит, что ни в коем случае не примет итогов переговоров США и России, а европейские чиновники в кулуарах называют Америку своим соперником. Это очень серьезно. Это означает, что даже при полном совпадении позиций РФ и США Украина с подачи ЕС и Британии, вероятнее всего, откажется и продолжит воевать. Даже при условии полного отсутствия американской помощи у ВСУ хватит ресурсов, чтобы продолжать сопротивляться еще полгода. Остальное уже будет зависеть от того, смогут ли ЕС и Британия быстро реанимировать свой ВПК (бьюсь об заклад, что нет, и через какое-то время им все равно придется принять все условия).

Впрочем, все вышесказанное справедливо при одном условии: что Путин и Трамп в ближайший месяц встретятся лично и за один присест согласуют все условия перемирия. А это само по себе уже крайне оптимистичный прогноз. На мой взгляд, сторонам еще предстоит поломать копья о вопрос, на каких условиях объявлять перемирие. США хотят прекратить огонь немедленно, а потом провести выборы на Украине. России, владеющей инициативой на фронте, такие условия, очевидно, будут неприемлемы (никто не дает гарантий, что ВСУ не воспользуются заминкой для перегруппировки).

Посмотрим, как Москва и Вашингтон решат этот ребус. Ну, а пока советую не бежать впереди паровоза. Мы только сделали первые шаги по дороге, ведущей к миру. Надо готовиться к тому, что путь до финишной прямой займет много времени.

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