Переговоры России и США в Эр-Рияде. Онлайн

Диалог с новой администрацией США позволяет сказать правду — политика по сдерживанию РФ провалилась, заявил глава РФПИ Дмитриев.
В МИД КНР в связи с началом переговоров заявили, что в Пекине приветствуют все усилия, направленные на достижение мира.
Российские представители передали американцам несколько предложений по развитию отношений в торгово-экономической сфере, сообщил глава РФПИ.
Дмитриев не уточнил, о чем конкретно идет речь, однако заявил, что РФ и США могли бы заниматься совместными проектами в Арктике.
Переговоры представителей РФ и США начали без предварительных слов и рукопожатий в присутствии прессы.
США пошли на значительные уступки России еще до начала переговоров в Саудовской Аравии по Украине, Вашингтон, среди прочего, отверг путь Киева в НАТО, сообщает британская газета Financial Times.
Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала фото со встречи представителей РФ и США.
Россию на переговорах представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствуют госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.
От Саудовской Аравии на встрече присутствуют глава МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.
Президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал о переговорах между представителями России и США в Саудовской Аравии, пока о них не было объявлено в публичном поле, пишет американская газета The Hill.