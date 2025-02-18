Переговоры России и США в Эр-Рияде. Онлайн

11:08

Россию на переговорах представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствуют госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.

От Саудовской Аравии на встрече присутствуют глава МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.