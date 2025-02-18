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Политика

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Онлайн

Переговоры России и США начались 18 февраля в Эр-Рияде
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Evelyn Hockstein/Reuters
18 февраля в Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Российскую Федерацию представляют помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.
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11:42

Диалог с новой администрацией США позволяет сказать правду — политика по сдерживанию РФ провалилась, заявил глава РФПИ Дмитриев.

11:36

В МИД КНР в связи с началом переговоров заявили, что в Пекине приветствуют все усилия, направленные на достижение мира.

11:31

Российские представители передали американцам несколько предложений по развитию отношений в торгово-экономической сфере, сообщил глава РФПИ.

Дмитриев не уточнил, о чем конкретно идет речь, однако заявил, что РФ и США могли бы заниматься совместными проектами в Арктике.

11:20

11:17

Переговоры представителей РФ и США начали без предварительных слов и рукопожатий в присутствии прессы.

11:14

США пошли на значительные уступки России еще до начала переговоров в Саудовской Аравии по Украине, Вашингтон, среди прочего, отверг путь Киева в НАТО, сообщает британская газета Financial Times.

11:10

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала фото со встречи представителей РФ и США.

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11:08

Россию на переговорах представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствуют госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.

От Саудовской Аравии на встрече присутствуют глава МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

11:05

Президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал о переговорах между представителями России и США в Саудовской Аравии, пока о них не было объявлено в публичном поле, пишет американская газета The Hill.

11:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Переговоры представителей США и России начались в Эр-Рияде. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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