«В Европе уже выпрыгивают из штанов»: почему рано говорить об отправке миротворцев на Украину?

В ЕС не смогли договориться об отправке миротворцев на Украину. Экстренная встреча в Париже с участием представителей некоторых европейских государств с целью достижения ими консенсуса в отношении дальнейших действий ознаменовалась острыми противоречиями между ее участниками. Об этом пишет газета Financial Times. Какие страны не хотят отправлять своих военных в Киев, почему рано говорить о какой-либо миротворческой миссии и в чем прав Олаф Шольц — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

17 февраля, накануне переговоров России и США в Эр-Рияде, президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание глав некоторых европейских государств для обсуждения возможного участия в процессе урегулирования конфликта на Украине. На встрече присутствовали лидеры Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании и Великобритании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Подобная поспешность в организации совещания, по всей видимости, объясняется тем, что европейские лидеры начинают осознавать: они не то что остаются на обочине процесса урегулирования, они рискуют выступить лишь в роли высокопоставленных зрителей завершения боевых действий в восточной части Европы.

Но к какому-либо согласию главам европейских государств на встрече в Париже прийти было не суждено. Лидеры почти сразу вступили в конфликт из-за возможной отправки миротворческих сил на Украину, сообщила британская газета Financial Times. Согласованную позицию, как реагировать на мирные переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, выработать тоже не удалось.

В ходе развернувшейся дискуссии Германия, Италия, Польша и Испания заявили о нежелании отправлять миротворческие силы на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал подобное обсуждение «совершенно преждевременным». Он признался, что «немного раздражен» «непонятным спором в неподходящее время и на неподходящую тему». Вполне возможно, что это лучшее высказывание федерального канцлера перед его предстоящим уходом с поста главы правительства Германии.

И в самом деле. Еще не закончились переговоры России и США в Эр-Рияде и неизвестен их результат, еще не состоялась встреча Трампа и Путина, а лидеры Европы уже принялись обсуждать возможный формат и состав миротворческих сил.

Как могут выглядеть миротворческие силы?

Сколько миротворцев и из каких государств будут отправлены на Украину — это еще большой вопрос. Ранее экспертами высказывались мнения и предположения, что в подобном качестве могут быть представители вооруженных сил, к примеру, Саудовской Аравии, Филиппин или Пакистана. Считалось нежелательным посылать на Украину контингенты от государств — участников НАТО, поскольку они де-факто являются участниками конфликта.

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Вместе с тем нельзя исключать, что никаких миротворцев не будет в принципе , если Путин и Трамп на встрече решат отказаться от отправки подобных контингентов в зону конфликта. Президент России строго соблюдает все подписанные договоренности — и если в тексте документов будет пункт «с 12.00 такого-то числа прекратить огонь», то ни один выстрел с российской стороны больше не прозвучит и никаких других войск для разъединения сторон не потребуется.

Кроме того, никто еще всерьез не считал, сколько гипотетическая миротворческая операция будет стоить для той же Европы. Изнеженных бойцов Старого Света в чистом поле и в палатках с буржуйками не разместишь. Предстоит весьма серьезная работа инженерных подразделений и передовых команд по подготовке расквартирования войск.

Немаловажный вопрос — денежное довольствие солдат и офицеров миротворческих сил должно быть как минимум в два раза больше, чем в пунктах постоянной дислокации. Еще никто не подсчитывал, во что это обойдется военным бюджетам европейских стран. Тем более неизвестен срок пребывания гипотетических миротворцев на Украине.

Помимо прочего, на Украину придется перебросить массу вооружения и военной техники — от автомобилей до легких колесных бронемашин. Наконец, перевезти значительный объем самого разного имущества для обеспечения жизнедеятельности подразделений и частей миротворческих сил — от продовольствия до сменного белья.

Так что решение какой-либо европейской страны поучаствовать в миротворческих действиях выльется в копеечку для бюджета этого государства.

Но лучше Олафа Шольца все-таки не скажешь. Еще ничего не ясно, а некоторые европейские лидеры уже буквально выпрыгивают из штанов, желая поучаствовать в урегулировании конфликта на Украине. А ведь вполне возможно, что в их услугах никакой необходимости и не будет.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).