«Все должны идти на уступки». США допустили отмену санкций против России

Рубио допустил снятие санкций против РФ после окончания конфликта на Украине

По итогам первых с начала СВО переговоров между Россией и США американский госсекретарь заявил, что антироссийские санкции могут быть отменены, когда конфликт завершится. В то же время напрямую вопрос санкций в Эр-Рияде не обсуждался. Тем временем, пока бои продолжаются, Евросоюз разрабатывает новый, 16-й, пакет ограничений, а G7 готовится снизить предельный уровень цен на российскую нефть.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отмена или усиление санкций против России будет зависеть от урегулирования ситуации на Украине.

«Все санкции являются следствием этого конфликта. Они были введены именно из-за него. Чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны идти на уступки.

Мы не будем заранее определять, какими они должны быть, и, конечно, не собираемся обсуждать это сегодня или во время пресс-конференции», — сказал он по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Рубио назвал главной целью Вашингтона поиск решения, которое положит конец конфликту и одновременно будет «справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».

Госсекретарь добавил, что «есть и другие стороны», которые вводили санкционные ограничения против Москвы после начала СВО, в частности Евросоюз.

«Европейскому союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, поскольку у них также есть санкции», — заключил он.

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс в свою очередь подчеркнула, что США и Россия договорились изучить перспективы сотрудничества по вопросам общих геополитических интересов, а также экономических и инвестиционных возможностей, которые «появятся при успешном завершении конфликта».

15 февраля российский МИД сообщил, что глава ведомства Сергей Лавров поговорил по телефону с Рубио. Стороны условились поддерживать общение для снятия торговых, экономических и инвестиционных ограничений между странами.

Пока не обсуждается

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уточнил, что делегации России и США не обсуждали в Саудовской Аравии вопрос отмены санкций напрямую.

«Санкции не были на столе переговоров. Это был скорее процесс того, как двигаться вперед, какие-то совместные экономические шаги, которые мы также можем сделать в будущем, и определенно решение различных политических вопросов», — сказал он в интервью CNN.

При этом Дмитриев подчеркнул, что обе страны «открыты к сотрудничеству и готовы участвовать в экономической и инвестиционной деятельности».

Перед переговорами глава РФПИ заявлял, что Россия и США находятся в начале диалога по вопросу о санкциях.

«Я думаю, очень важно просто начать диалог и сказать: коллеги, санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России», — отмечал он.

Первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа в разговоре с изданием «Подъем» выразил уверенность, что «все уже меняется».

«Санкции будут ослабевать, будет определенное потепление, но санкции не уйдут, потому что многие из них исключительно выгодны американским компаниям, и они их будут поддержать, а, может, что-то даже и усиливать.

Но то, что волнует простых граждан — это путешествия и прочее, — я думаю, что такие санкции, скорее всего, снимут. Платить русскими картами за рубежом, наверное, разрешат», — считает он.

Ужесточение санкций против нефти из РФ

Европейский комиссар по вопросам финансов Валдис Домбровскис заверил, что ЕС не будет отменять антироссийские санкции, даже если это сделает Вашингтон.

«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», — сказал Домбровскис.

В настоящее время страны ЕС работают над 16-м пакетом санкций против РФ. По словам спецпосланника по санкциям Дэвида О'Салливана, ограничения могут быть введены в отношении 50 категорий товаров. Брюссель также продолжит работу с Казахстаном, чтобы помешать обходу ограничений.

«Первый шаг — самый тяжелый». Как в Москве оценивают переговоры России и США 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры... 18 февраля 19:50

Одновременно страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) рассматривают возможность снизить предельный уровень цен на российскую нефть, передает Bloomberg. Предполагается, что этот шаг повысит расходы на военные действия для России и может «стимулировать ее к переговорам о серьезном мире».

Оба документа планируется опубликовать 24 февраля, в третью годовщину начала спецоперации ВС РФ.

Сейчас потолок цен установлен на уровне в $60 за баррель.