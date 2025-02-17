«Начало большого торга». Что известно о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии

18 февраля пройдут первые за несколько лет личные переговоры российских и американских представителей на высоком уровне. На встрече, которая состоится в Эр-Рияде, с российской стороны будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны в Саудовскую Аравию приедут госсекретарь Марк Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Чего стоит ожидать от переговоров и будет ли на них присутствовать Украина — в материале «Газеты.Ru».

В ожидании переговоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что во вторник, 18 февраля, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова с представителями Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря российского президента, переговоры будут посвящены прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.

Песков отметил, что президент США Дональд Трамп упомянул Саудовскую Аравию в качестве возможной страны для проведения встреч на высшем уровне в рамках урегулирования российско-украинского конфликта. Российскую сторону также устроило выбранное место.

В свою очередь Лавров заявил, что желает «послушать» американских партнеров в Эр-Рияде. При этом российская сторона примет решение о дальнейших шагах в отношении Украины только после переговоров.

«Президенты России и США договорились, что нужно диалог возобновлять по вопросам, которые так или иначе могут быть урегулированы при участии Москвы и Вашингтона. Упоминалось и украинское урегулирование», — сказал министр.

15 февраля по инициативе американской стороны состоялся первый телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам звонка главы внешнеполитических ведомств договорились поддерживать канал коммуникации между Москвой и Вашингтоном.

Чего ждут в России?

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на встрече в Эр-Рияде делегации России и США будут обсуждать восстановление двусторонних отношений, а также организацию переговоров президентов. По его словам, встреча в Эр-Рияде была согласована во время телефонного разговора.

«Да, мы по телефону, собственно, и согласовали вариант встречи в Эр-Рияде», — сказал Ушаков в эфире Первого канала.

В Госдуме ожидают, что российская и американская стороны сконцентрируются на вопросах организации возможной будущей встречи президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я ожидаю, что на предстоящей встрече будут обсуждаться детали, о которых в будущем поговорят российский и американский президенты. Также начнут разрабатывать план договора, к которому стороны будут стремиться», — сказал депутат.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Газете.Ru», что давать конкретные прогнозы накануне ответственных переговоров абсолютно нецелесообразно. Однако он надеется, что обе стороны будут руководствоваться «здравым смыслом».

«В силу амбиций военно-политических блоков и их стремления к расширению здоровая международная обстановка была нарушена очень долго. Сейчас мы должны обсуждать оздоровление ситуации и те меры, которые будут способствовать большему доверию между странами, между континентами», — сказал сенатор.

Заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова считает, что переговоры, скорее всего, не окончатся подписанием каких-либо знаковых документов. Также не стоит ожидать быстрой заморозки боевых действий по итогам контактов российской и американской сторон.

«Россия в целом придерживается довольно четкой позиции и монотонно в течение уже более полугода зачитывает свой набор требований к коллективному Западу. Трамп известен другой тактикой: он заявляет изначально недостижимый результат, затем опускается до более приемлемой позиции — в зависимости от того, какие аргументы и козыри может представить противоположная сторона. Пока вся ситуация выглядит как начало большого геополитического торга», — сказала политолог «Газете.Ru».

Первый дипломатический раунд

Известно, что с американской стороны в Эр-Рияде будут присутствовать госсекретарь Марк Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Последний на прошлой неделе участвовал в процессе освобождения американца Марка Фогеля, который несколько лет находился в российской тюрьме.

Предстоящие переговоры станут одними из первых за многие годы личных встреч на высоком уровне между российскими и американскими официальными лицами. В последний раз министр иностранных дел Сергей Лавров лично встречался с госсекретарем США 21 января 2022 года в Женеве. Тогда этот пост занимал Энтони Блинкен. После начала российско-украинского конфликта они пересекались 2 марта 2023-го на саммите глав МИД Группы 20 в Нью-Дели — тогда политики побеседовали «на ходу».

Сам состав участников встречи в Саудовской Аравии говорит о многом, подчеркнула политолог Анастасия Гафарова. И с российской, и с американской стороны будут присутствовать лица, ответственные в большей степени за стратегии и дипломатию, а не за вопросы обороны, безопасности и военных операций.

«Встреча в Эр-Рияде — это первый полноценный дипломатический раунд, где стороны попытаются представить максимально полную стартовую позицию для диалога. Причем речь, по всей видимости, идет не только о собственно украинском урегулировании, а о широком спектре вопросов», — сказала Гафарова.

По ее мнению, стратегия американской стороны выглядит как некоторый отход от «мира с позиции силы» в сторону пакетного предложения, содержащего «набор как выгод, так и угроз».

«Публично стороны свои карты не раскроют, но с большой уверенностью можно предположить, что с американской стороны будут предложения о неких разменах. Для США важно не только побыстрее замирить стороны на Украине, но и получить от России уступки по Ирану, Китаю, вопросам логистики, поставки энергоресурсов и так далее. У России также накопились вопросы по поводу санкций, проблем безопасности, вооружений, стабильности в Европе, активности Запада к югу от РФ и тому подобное», — пояснила эксперт.

Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил, что это первые за долгое время переговоры, которые могут быть конкретными и содержательными.

«Предстоящие переговоры вышли на уровень конкретных договоренностей, в отличие от контактов, которые были с администрацией Байдена перед началом СВО. При Байдене американская позиция была поставлена так, что только противоположная сторона должна была склоняться к американской позиции. Однако мы не можем предсказать итоги встречи, потому что ситуация во многом экстраординарная», — добавил Лукьянов в беседе с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что команда Трампа действует сейчас очень скоординировано в отличие от того, что было во время его первого президентского срока: «Есть основание полагать, что американцы готовы идти на изменение подходов, которые не менялись на протяжении всего периода после Холодной войны. Тогда мы не обсуждали тему правомерности расширения НАТО и тему американского присутствия в тех или иных странах близко к России».

Лукьянов отметил, что «Марко Рубио прав в том, что за одну встречу все не решится».

«Однако будет предпринята серьезная попытка. Конечно, идея Трампа, что мы выставляем KPI в виде пасхального мира и движемся к нему полтора месяца, неосуществима. Такого рода конфликты быстро не урегулировать», — сказал эксперт.

Будет ли участвовать Киев?

В день переговоров американской и российской стороны Владимир Зеленский также будет находиться на Ближнем Востоке. 16 февраля он прибыл в ОАЭ с официальным визитом, а после отправится в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По данным французского агентства, Зеленский посетит Саудовскую Аравию в среду, 19 февраля, то есть через день после переговоров США и России. Сам Зеленский заявил, что Киев не принимает участия в переговорах между представителями Москвы и Вашингтона, которые пройдут в Саудовской Аравии.

«Украина не будет принимать участия. Украина об этом ничего не знала. <...> И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — сказал украинский лидер.

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На данном этапе подключать Украину к переговорам бессмысленно, считает Федор Лукьянов.

«С такой же позицией уже выступил Марк Рубио. То есть Украина и Европа в целом будут участвовать в переговорах, когда они начнутся, но только после того, как США и Россия определят повестку этих переговоров», — уточнил он.

Политолог Анастасия Гафарова отмечает, что украинская сторона сама отрицает перспективу контактов с российской стороной в Эр-Рияде или где бы то ни было еще. В этой ситуации Трампу ничего не остается, кроме как «развести руками и организовать контакт» тех сторон, которые к этому готовы.

«Зеленский всячески пытался наладить прямой диалог с американским президентом и был уверен, что ему удастся выработать с американской стороной общий план, чтобы потом навязать его России. При этом для Москвы существуют проблемы легитимности Зеленского, так что его прямые контакты с российской делегацией вряд ли возможны. Однако какие-то сообщения он мог оставить, так как накануне посетил ОАЭ — страну, которая и ранее использовалась как канал непрямого диалога сторон», — заключила политолог.