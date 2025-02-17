Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в диалоге США и РФ в Эр-Рияде

Зеленский: Украина не участвует в переговорах между РФ и США в Саудовской Аравии

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не принимает участия в переговорах между представителями Москвы и Вашингтона, которые пройдут в Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters.

»Украина не будет принимать участия. Украина об этом ничего не знала. <...> И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — сказал украинский лидер.

Помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Встреча пройдет завтра и будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

12 февраля президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее в Европе признали, что больше не могут рассчитывать на США.