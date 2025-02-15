В МИД России раскрыли содержание разговора Лаврова и госсекретаря США

Лавров и Рубио договорились о контактах для подготовки встречи Трампа и Путина

Во время телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио договорились поддерживать канал коммуникации между Москвой и Вашингтоном, чтобы решить проблемы, накопившиеся в отношениях двух стран. Об этом сообщает МИД РФ.

Согласно пресс-релизу, стороны заинтересованы в том, чтобы снять ограничения в двусторонних отношениях, которые появились во время нахождения у власти в США администрации предшественника Трампа Джо Байдена, и развивать торговое и экономическое сотрудничество.

«Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне», — говорится в заявлении.

Лавров и Рубио выразили готовность восстановить «взаимоуважительный диалог» между Москвой и Вашингтоном.

12 февраля президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

15 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. По их словам, среди участников, скорее всего, будут советники президентов по нацбезопасности. Их целью будет определить дату встречи российского и американского лидеров до марта.

Ранее спецпосланник Трампа заявил, что РФ придется уступить территории для мира на Украине.