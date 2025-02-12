«Мостик между РФ и США». Зачем Россия освободила американца Фогеля?

Бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, 11 февраля 2025 года

Контакты с Москвой по освобождению американца Марка Фогеля, который отбывал тюремный срок в России, могут положить начало процессу урегулирования на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. В Кремле сообщили, что в рамках договоренностей из Штатов на родину вернется гражданин РФ. Предположительно, речь об Александре Виннике. В Совфеде увидели в обмене заключенными «фон» для начала переговоров по Украине. Действительно ли эти контакты могут стать началом «сделки» и при чем тут Ближний Восток — в материале «Газеты.Ru».

Во вторник, 11 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что освобождение американца Марка Фогеля может стать первым шагом для начала процесса мирного урегулирования на Украине. В Москву договариваться о возвращении Фогеля прилетал спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Россия отнеслась к нам очень хорошо. На самом деле, я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне, чтобы прекратить убивать миллионы людей», — сказал Трамп, принимая Фогеля в Белом доме.

Трамп назвал условия договоренности с Россией «справедливыми и разумными» и добавил, что в среду, 12 февраля, будет освобожден еще кто-то. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что гражданин России в скором времени вернется в страну из Соединенных Штатов в рамках достигнутых договоренностей.

По данным газеты The Wall Street Journal, в рамках обмена США могут выдать россиянина Александра Винника, которого в США обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предпочитает придерживаться договоренности о конфиденциальности контактов с США.

«Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты любят тишину. Результаты контактов американские коллеги решили объявить — у нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», — сказал Лавров журналистам.

Накануне Марк Фогель был освобожден из-под стражи в России и передан американской стороне. Гражданина США задержали в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его вещах нашли запрещенные психотропные вещества, которые он спрятал в коробочках из-под контактных линз и картриджах для электронных сигарет. В июне 2022 года он был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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По данным американской газеты The New York Times, Уиткофф приехал в Москву не только для освобождения Фогеля, но и чтобы обсудить контуры украинского урегулирования.

«Роль Уиткоффа выходит за рамки миссии по освобождению задержанного американца, согласно многочисленным людям, проинформированным о ситуации. Несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою деятельность за пределы Ближнего Востока с целью открытия переговорного канала с русскими», — говорится в статье.

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий охарактеризовал в беседе с «Газетой.Ru» Стива Уиткоффа как «старого друга Трампа», который американскому президенту понятен и близок по психологии.

«Стивен Уиткофф, который никак не связан с Госдепартаментом, поехал в Москву и привез человека, которого американские дипломаты не могли вытащить годами. И сделал спецпредставитель это при полном разрыве дипломатических связей с Россией. Это говорит многое об уровне связей Уиткоффа», — заключил Дробницкий.

Начнется ли переговорный процесс?

В Москве назвали обмен заключенными «мостиком» между Россией и США. В беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил, что такие договоренности с Вашингтоном могут послужить «фоном» для начала переговоров.

«Чтобы сдвинуть с места этот затянувшийся «мирный» процесс, необходим определенный информационный фон. Я думаю, что Трамп пытается такой фон создать. Чтобы от полной пропасти между Россией и США были какие-то мостики. Он пытается их выстраивать, в том числе через такие события», — сказал сенатор.

В Госдуме выразили уверенность, что обмен заключенными с США «может послужить активизации контактов» с Вашингтоном. Однако первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков призвал не ждать быстрого начала переговоров по Украине.

«Переговоры — это не то, что можно начать в ночь на завтра, на послезавтра, потому что для этого нужно, чтобы переговорная площадка какая-либо заработала, нужно как минимум договориться, где будет эта площадка, формат, состав участников», — пояснил депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Новиков отметил, что Россия еще до начала военной операции «вырабатывала и озвучивала Западу свои предложения, связанные с понятиями коллективной безопасности, в том числе с некоторым ограничением активности НАТО у российских границ».

«Чтобы столь широкий комплекс вопросов стал предметом конкретных содержательных переговоров, предстоит еще пройти большой путь. Это не может быть сделано быстро. Так просто не бывает», — заключил он.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что пока никакой конкретики относительно произошедшего контакта между Вашингтоном и Москвой дать нельзя, так как на официальном уровне деталей не предоставили. За развитием ситуации необходимо пристально следить, заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

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Политолог Дробницкий считает, что Трамп искусственно связал освобождение Фогеля с «украинским вопросом» и выставил это как дипломатический успех своей администрации.

«Президенты России и США оба говорили, что взаимоотношения хорошо было бы восстановить. Но пока мы не видим с американской стороны понимания того, что делать дальше. Проблема более глубокая, и, на мой взгляд, администрация Трампа по украинскому вопросу находится в абсолютном тупике и пока у них нет понимания, как из него выходить», — сказал Дробницкий.

При чем тут Ближний Восток?

Многие эксперты отметили, что в Москву поехал не спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог, а спецпредставитель по Ближнему Востоку. Если верить журналистам The New York Times, то перед визитом в Москву Уиткофф контактировал не только с «близкими соратниками Путина», но и обсуждал Украину с «контактами в Саудовской Аравии и Катаре».

Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов напомнил в беседе с «Газетой.Ru», что Уиткофф как спецпредставитель сыграл немалую роль в заключении мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

close Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф Global Look Press

«Я предполагаю, что Москва хорошо знает Уиткоффа как переговорщика. И наличие таких контактов, вне всякого сомнения, демонстрирует позитивные сдвиги, которые происходят в отношениях между президентами США и России на уровне личного политического доверия», — сказал эксперт.

Он не исключил, что контакты могли быть не только по украинскому треку, но и по ближневосточной тематике:

«Напомню, что Трамп, принимая короля Иордании, заявил свою серьезность в намерении продолжать операцию в Газе по депортации палестинцев, распределение их между Египтом и Иорданией. Американский президент принципиально заявляет о своей позиции, что он готов выкупить Газу, ввести туда войска и укрепить там свое влияние. Однако эти территории входили ранее в зону интересов России, так что Москве не безразлично, что там пытаются сделать американцы».