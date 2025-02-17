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В Кремле раскрыли состав делегации России для встречи с представителями США

Песков: в Эр-Рияде Лавров и Ушаков обсудят отношения России с США
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МИД России

Помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Во вторник [они] проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», — сказал Песков.

Встреча также будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов, добавил Песков.

Отвечая на вопрос, почему переговоры пройдут именно в Эр-Рияде, Песков отметил, что Саудовскую Аравию упоминал президент США Дональд Трамп, когда говорил о возможном месте для проведения встреч на высшем уровне в рамках урегулирования российско-украинского конфликта. Таким образом, было выбрано место, которое устраивает обе стороны переговоров.

Накануне помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что США готовы работать с Россией над урегулированием российско-украинского конфликта.

Ранее Песков заявил, что отношения между США и Украиной можно описать схемой «хозяин — слуга».

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