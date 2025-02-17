В Кремле раскрыли состав делегации России для встречи с представителями США

Помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.
«Во вторник [они] проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», — сказал Песков.
Встреча также будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов, добавил Песков.
Отвечая на вопрос, почему переговоры пройдут именно в Эр-Рияде, Песков отметил, что Саудовскую Аравию упоминал президент США Дональд Трамп, когда говорил о возможном месте для проведения встреч на высшем уровне в рамках урегулирования российско-украинского конфликта. Таким образом, было выбрано место, которое устраивает обе стороны переговоров.
Накануне помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что США готовы работать с Россией над урегулированием российско-украинского конфликта.
Ранее Песков заявил, что отношения между США и Украиной можно описать схемой «хозяин — слуга».